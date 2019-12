Go Ahead Eagles stelt teleur en speelt óók tegen Jong PSV gelijk

Go Ahead Eagles heeft voor de derde keer op rij en tiende keer in totaal gelijkgespeeld. In eigen huis bleef de ploeg van trainer Jack de Gier steken op een 1-1 gelijkspel tegen de beloften van PSV.

Go Ahead Eagles klopte voor de rust hevig op de Eindhovense deur, maar Jong PSV deed niet open. De Deventer thuisploeg, die met dezelfde elf namen aan de aftrap stond als vorige week in Doetinchem, kreeg in het eerste bedrijf enkele prima mogelijkheden om het duel open te trekken, maar onder meer Jaroslav Navrátil en Antoine Rabillard - die wederom de voorkeur kreeg in de punt van de aanval - hadden hun vizier niet op scherp.

Brilstand

De grootste kans was voor Martijn Berden. De linksbuiten verzuimde een strakke voorzet van Rabillard echter binnen te knikken, waardoor de brilstand na 45 minuten voetbal nog altijd op het scorebord stond. Het was voor de equipe van De Gier alweer de zevende wedstrijd op rij waarin zowel Go Ahead Eagles als de tegenstander niet wist te scoren voor de theepauze.

Weer Lieftink

Met de blik op de B-Side gericht lukte het Go Ahead Eagles wél een doelpunt te produceren, zoals zo vaak dit seizoen. Mael Corboz pompte de bal het zestienmetergebied in, waarna Elmo Lieftink het leer op schitterende wijze tegen de touwen knikte. Het was voor de topschutter van Go Ahead Eagles alweer zijn zesde treffer in de Keuken Kampioen Divisie.

Blunder Veldmate

Lang kon er niet genoten worden van de voorsprong. Luttele seconden later werd een gruwelijke blunder van captain Jeroen Veldmate genadeloos afgestraft door Jong PSV-spits Sekou Sidibe. Veldmate moest vervolgens het veld ruimen voor stormram Julius Bliek, maar treffers vielen er niet meer, waarna Go Ahead Eagles werd getrakteerd op een hels fluitconcert.

Go Ahead Eagles - Jong PSV 1-1

1-0 Lieftink (69)

1-1 Sidibe (72)

Arbiter: Van der Laan

Geel: Beukema, Van der Venne; Ngonge, Soulas

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate (Bliek/85), Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navratil, Rabillard, Berden (Edqvist/65)

Jong PSV: Van de Meulenhof; Daverveld (Zeegers/73), Soulas, De Haas, Theunissen; Schoonbrood, Ledezma (Wallenburg/80), Gomes; Mendonca, Ngonge, Sidibe (Lauwers/84)