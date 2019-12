Veldmate over cruciale blunder: ''Zo'n fout mag mij niet overkomen''

Jeroen Veldmate heeft geen goed woord over voor de afgrijselijke blunder die hij vrijdagavond maakte tegen Jong PSV (1-1). De kapitein van Go Ahead Eagles speelde een bal veel te kort terug op zijn doelman Hobie Verhulst, waarna Sekou Sidibe de Eindhovense beloften op gelijke hoogte schoot.

"We hadden ook met 3-1 kunnen winnen, maar we maken onze kansen niet af. Daarin zijn we niet rustig genoeg. Voor het doel moeten we elkaar de beste optie geven. Daarnaast maak ik een fout en dat is het verhaal van de wedstrijd", vertelt Veldmate na afloop van de wedstrijd in De Adelaarshorst.

Voor de routinier was het een pijnlijk moment. "Als verdediger kan je dan wel door de grond zakken, maar dat kan niet, voor zo ver ik weet. Als we 3-0 voor hadden gestaan was het iets verzachtender geweest. Maar dat was helaas niet zo. Zo'n fout mag mij niet overkomen", aldus een schuldbewuste Veldmate.