'Station Oldenzaal bij minst punctuele stations van Nederland'

Station Oldenzaal staat op de vierde plek van de minst punctuele stations van Nederland. Op het station reed 90.5 procent van de treinen op tijd. Ter vergelijking: het gemiddelde in heel Nederland is dit jaar (tot nu toe) 94.8 procent.

Dat blijkt uit cijfers die de website vertraagd.com dit jaar verzamelde voor RTL Nieuws. Station Oldenzaal is landelijk ook de grootste daler ten opzichte van 2016, toen het onderzoek ook plaatsvond. In dat jaar stond het station nog landelijk op de negende plek, dit jaar staat het station op plek 390.





Dat treinen op station Oldenzaal meer vertraagd zijn dan op andere stations in Overijssel, heeft vooral te maken met de verbinding met het Duitse spoornet. Stations met internationale treinen scoren vaak lager vanwege het verschil in elektriciteitsspanning met Duitsland.



Slechtste stations in Overijssel:

1. Oldenzaal (90.5%)

2. Nunspeet (93.7%)

3. Hengelo (94%)

4. Deventer (94.4%)

5. Almelo (94.7%)



Kampen best in Overijssel

Over het algemeen geldt: hoe korter de afstand en hoe simpeler het spoor, hoe vaker de trein op tijd rijdt. De treinen op station Kampen doen het in Overijssel het best. 98.5 procent van de treinen rijdt op tijd. Daarna komt Goor met een stiptheid van 98,2 procent.



1. Kampen (98.5%)

2. Goor (98.2%)

3. Vriezenveen (98.1%)

4. Daarlerveen (98.1%)

5. Vroomshoop (98%)





Grote stations

Van de grote stations in de provincie scoort Enschede het hoogst (96,2 procent stiptheid, landelijk plek 154) en Deventer het slechtst (94.3 procent op tijd, landelijk plek 311).



Station Zwolle hoort landelijk bij de middenmoot met een score van 94.9 procent. Dat is een lichte daling is ten opzichte van 2016, toen nog 95,3 procent van de treinen op tijd was.

Bekijk alle stations

Een overzicht van alle stations in Overijssel is hier te vinden. Stations Enschede De Eschmarke en Glanerbrug zijn niet in dit overzicht opgenomen, omdat daar geen gegevens van bekend zijn. Deze stations zijn aangesloten op het Duitse spoornetwerk en daarvan wordt geen actuele vertrekinformatie gedeeld.