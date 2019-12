Thomas Krol ook in Kazachstan naar wereldbekerzege in baanrecord

Thomas Krol is bezig aan een fantastisch schaatsseizoen. De Deventenaar won tijdens het derde wereldbekerweekend de 1000 meter in een baanrecord. Tijdens de eerste twee wereldbekerwedstrijden lukte hem dat ook al. Zowel op de 1000 in Wit-Rusland als de 1500 meter in Polen.

Vanmiddag was hij de snelste in 1.08,42. Kjeld Nuis kwam in de laatste race het dichtstbij, maar werd met 1.08,53 tweede. De derde plek was ook voor Nederland. Kai Verbij reed 1.08,81. Voor dit seizoen had Krol nog geen wereldbekerrace gewonnen. Nu staat de teller dus al op drie.

Bijrol Ter Mors

Jorien ter Mors speelde op de 500 meter een bijrol. Ze kwam tot 38,48 en werd daarmee veertiende. De winst ging naar de Russische Angelina Golikova in 37,58. Later vanmiddag is nog de 10.000 meter bij de mannen. Daar doen geen Overijsselaars mee.