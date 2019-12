Hoofdklasse: Zege voor Staphorst en Genemuiden, Berkum verspeelt punten, DETO verliest bij ACV

In de hoofdklasse pakten de vier Overijsselse clubs vanmiddag twee zeges. Berkum dacht dat ook te gaan doen, maar speelde gelijk tegen NSC Nijkerk. DETO verloor in de laatste minuten bij ACV. Hieronder een overzicht.

Haanstra bezorgt Staphorst zege in Putten

Staphorst boekte bij SDC Putten de vierde overwinning op rij. Na twintig minuten was het Stan Haanstra die Staphorst na een mooie combinatie met Justin Benjamins op voorsprong schoot. Het was alweer zijn derde treffer in de laatste vier duels. De vierde kwam er ook. Tien minuten na rust maakte Haanstra de 0-2. Kort voor het einde was het definitief beslist doordat Benjamins de 0-3 aantekende. Het was voor Staphorst dus de vierde zege op rij en daarnaast is de ploeg ook nog eens zeven duels op rij ongeslagen.

Genemuiden tweede overwinning op rij

Genemuiden boekte op eigen veld de tweede zege rij. Al na zeven minuten was het raak voor Genemuiden. Verdediger Jens Jurn Streutker speelde door blessures in de aanval en betaalde dat uit met alweer zijn vijfde treffer van het seizoen. Na ruim een half uur verdubbelde Jermain Baicadila de score. Ook hij maakte zijn vijfde. 2-0 was ook de ruststand in Genemuiden. Na rust bleef die stand, ondanks enkele kansen, lang op het bord staan. Twee minuten voor het einde zorgde Kay Velda echter toch nog voor een fraai slotakkoord door de eindstand op 3-0 te bepalen.

Berkum ziet NSC met tien gelijk maken

Berkum dacht een zege te gaan boeken op tien man van NSC Nijkerk, maar speelde gelijk. Yordi Grovestein bracht NSC Nijkerk na een half uur spelen op voorsprong in Zwolle. Die stand hield NSC tot de rust vast, maar daarna keerde het duel. Jonathan van Marle maakte kort na de pauze gelijk en na een klein uur moest Kevin van Essen van de ploeg uit Nijkerk eraf met zijn tweede gele kaart. Acht minuten voor het einde wist Berkum van die overtalsituatie te profiteren. Invaller Johnsen Bacuna bezorgde Berkum met zijn zevende seizoenstreffer de 2-1. De Zwollenaren dachten de drie punten in de zak te hebben, maar diep in blessuretijd zorgde René Troost alsnog voor de 2-2.

DETO grijpt net naast punt bij ACV

DETO leek bij ACV op weg naar een stunt, maar ging kort voor het einde alsnog onderuit: 4-2. Na een kwartier kwam DETO op achterstand. Remy Klaassens zorgde voor de 1-0. Vijf minuten voor rust werd het 2-0. Dit keer scoorde Jim de Leeuw. DETO kwam goed uit de kleedkamer en twintig minuten na rust zorgde Kevin Aman voor de aansluiting en een paar minuten later werd het gelijk. Coplan Soumaoro zorgde voor de 2-2. DETO leek dus een punt mee te nemen uit Assen, maar twee minuten voor het einde maakte Mathijs Hardijk de 3-2 en de Overijsselse ploeg wist niet opnieuw op gelijke hoogte te komen. Sterker nog, het werd door Arjen Hagenauw nog 4-2.