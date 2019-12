Expeditie Oost: De kerstbomenspecial!

Gewaad in kerstmankostuum ging verslaggever Pim met zijn bijl op zoek naar een mooie boom in Deventer. Daar werd hij vriendelijk ontvangen en kreeg hij advies op maat. Want welk type kerstboom is kwalitatief nou het best? En moet dat ding eigenlijk water hebben?

Kerstdorp

Team Expeditie Oost reed daarna door naar Almelo en kwam terecht in een sprookjesachtige kerstbuurt. Ze namen een kijkje binnen bij een bewoner die een waar kerstdorp had opgetuigd. In miniatuur uiteraard.

Kerstboomfeest

'Last but not least' kwam er een tip binnen op de redactie over een kerstboomfeest in Hengelo. Een boompje, een biefstukje en een biertje. Het gezellige concept werd vergezeld door midwinterhoorn-blazers.