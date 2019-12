Historische taferelen in Den Ham: brinkdorp gaat terug naar 1785

"Vivat Oranje", klonk het vandaag veelvuldig door de straatjes van Den Ham. Elk jaar vindt hier in de eerste week van december het Historisch Schouwspel plaats. Dit jaar ging het terug naar het jaar 1785. Een roerige tijd in de vaderlandse geschiedenis die ook in Den Ham niet zonder slag of stoot voorbij ging.

Het land is in een crisis beland en aanhangers van stadhouder Willem V en patriotten staan loodrecht tegenover elkaar. Heftige gebeurtenissen spelen zich af rond de historische brink in het centrum van het dorp. Er trekt een grote groep Hammenaren met hooivorken, fakkels en een snaphaan van Den Ham zelfs naar Eerde. Zij zijn in opstand tegen de patriottische elite.

Deze gebeurtenissen zijn nauwkeurig in een lange brief opgeschreven door Baron Van Pallandt. Hij beschrijft in zijn brief de onrust in Den Ham en de regisseuse Annely Noeverman en de spelers kunnen dankbaar gebruik maken van deze informatie. Den Ham was in die tijd hoofdzakelijk Oranje gezind en de patriotten droegen vandaag dan ook oranje linten.

Muziek in de dorpskerk

Naast optredens in de monumentale dorpskerk aan de Brink in Den Ham was er ook muziek in de kerk. Kinderkoor de Smithoek, organist Erk Pastink en Rosemarijn en Tijm zorgden voor toepasselijke muzikale klanken. Weergoden waren het schouwspel goed gezind.

Het sfeervolle schouwspel eindigde om 20.00 uur met het gezamenlijk zingen van het schouwspellied bij de kerk. Den Ham kan weer terugkijken op een geslaagd historisch schouwspel. In tegenstelling tot vorig jaar kon vandaag het schouwspel gelukkig wel doorgaan. De 150 acteurs moesten vorig jaar noodgedwongen onverrichter zake naar huis vanwege noodweer.