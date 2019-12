PEC Zwolle in eigen huis niet opgewassen tegen AZ

Zwolle begon fel en kreeg via Van Crooij een kans, maar Svensson bracht redding namens AZ. Aan de andere kant was de kans voor De Wit nog groter, maar De Wit wist de bal naast te koppen. Van Crooij probeerde het kort daarna opnieuw, Bizot ving zijn inzet. Johnsen was belangrijk voor PEC door een inzet van Boadu van de lijn te halen.

Boadu scoort

Na een fraaie actie van Clement, die smoorde in de zestien van AZ, was het wel raak voor Boadu. Idrissi vond de spits en die haalde knap uit vanaf zestien meter: 1-0. Na een kwart wedstrijd kreeg Thy een goede kans op de gelijkmaker, hij schoot naast. Van Crooij schoot even later over. Ook AZ kreeg kansen. Koopmeiners schoot over en Idrissi zag Zetterer redden na een mooie actie.

Nu wel raak voor Idrissi

In de laatste minuten van de eerste helft was het wel raak voor Idrissi. De aanvaller kreeg veel tijd en schoot van net buiten de zestien raak. Met die 0-2 stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.

AZ beslist na goed begin Zwolle

Ook na rust begon Zwolle sterk. Een voorzet van Van Wermeskerken werd door zijn ploeggenoten gemist en Bizot bracht redding op een hard schot van Johnsen. Na ruim een uur viel aan de andere kant echter de beslissing. Idrissi schoot op aangeven van Boadu snoeihard de 0-3 binnen.

Geen eretreffer

In het laatste kwartier ging PEC nog wel op zoek naar de eretreffer en was een paar keer dichtbij. Een schot van Thy werd gesmoord, Bizot bracht redding op een knal van Hamer en uit die hoekschop haalde de doelman ook een kopbal van Thy van de lijn. De treffer kwam er niet en dus blijft Zwolle op 13 punten staan in de stand.

PEC Zwolle - AZ 0-3

0-1 Boadu (15)

0-2 Idrissi (42)

0-3 Idrissi (65)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: geen

PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam (Kersten/73), Van Wermeskerken; Clement, Dekker, Huiberts (Bruns/82); Van Crooij, Thy, Johnsen (Van Duinen/70).

AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal (Reijnders/80); Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs (Sugawara/71), Boadu, Idrissi (Ouwejan/71).