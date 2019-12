Quick'20 komt vroege treffers JOS/Watergraafsmeer niet meer te boven

Al na een kwartier was het 0-2 in Oldenzaal. Malcolm Esajas opende na acht minuten de score en even later zorgde Reggie Schaap voor de tweede treffer voor de Amsterdammers. Kort voor rust deed Quick iets terug. Luuk Geelen zorgde voor de 1-2 ruststand. Even daarvoor moest JOS met tien man verder na een directe rode kaart. In de tweede helft wist de Oldenzaalse ploeg, ondanks een man meer, niet ook nog de gelijkmaker te produceren en dus gingen de punten mee in de bus naar de hoofdstad. Quick blijft op 14 punten staan in de stand. Het speelde 13 duels.

