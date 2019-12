Wout Brama heeft tip voor mensen die duel tegen ADO gemist hebben: "Zou hem niet terugkijken"

Aanvoerder Wout Brama over de wedstrijd: "Ik denk dat er aan allebei de kanten niet heel veel gecreëerd is. Het was een beetje een vechtwedstrijd. Zij speelden heel veel de lange bal en heel veel opportunisme. Daar hebben ze niet heel veel uit gecreëerd, tweede helft wel wat meer dan de eerste helft. Wij krijgen wel wat kansen op een kans. Als we het wat beter uitspelen voorin, dan kunnen we een kans creëren. Alleen doen we dat niet goed genoeg. Ja, dan blijft het 0-0."

Arbitrage

Brama kreeg al vroeg geel en was het niet helemaal eens met arbiter Siemen Mulder: "Ik was blij dat ik uit Australië weg was, daar waren de scheidsrechters heel slecht. Maar het was hier niet veel beter moet ik zeggen. Ik vond het geen gele kaart die ik kreeg. Maar ik was nog bozer om de reactie van Goossens die me daarna een tweede probeert aan te naaien, daar houd ik gewoon niet zo van."

De nul

De middenvelder zag ook nog een lichtpuntje: "Het enige wat wel positief is, is dat we de nul gehouden hebben. Dat is wel een basis waarop je kan bouwen. We hebben de laatste weken best wel wat goals tegen gehad en best wel makkelijk de goals weggegeven en dat hebben we vandaag niet gedaan."

Niet terugkijken

"Het was een beetje een middenveldwedstrijd, een vechtwedstrijd, veel lange ballen, veel gevechten, maar echt een leuke wedstrijd voor de toeschouwers...ik zou hem niet terugkijken", sloot de aanvoerder af met een tip aan de mensen die het duel gemist hebben.