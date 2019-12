Man met spoed naar Deventer ziekenhuis na val in laadruimte

Een man is vanochtend met spoed naar het ziekenhuis in Deventer gebracht na een val in een vrachtschip. De man viel in een lege laadruimte van enkele meters diep.

Hoe de man ten val is gekomen en vanaf welke hoogte hij precies is gevallen, is niet bekend. Het schip lag aangemeerd aan de Welle toen de hulpdiensten werden ingeschakeld. De man was onderkoeld en slecht aanspreekbaar.

Hij is door de brandweer en ambulancepersoneel gestabiliseerd op de bodem van de laadruimte en vervolgens met de kraan van het schip aan wal getakeld. Of het schip tijdens het ongeval aan het varen was, of de hele nacht aan wal lag in Deventer, is niet bekend.