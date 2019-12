Heracles en Sparta delen de punten na slaapverwekkend duel op Het Kasteel

Heracles kon geen beroep doen op smaakmaker Silvester van der Water. De behendige aanvaller kampt me een spierblessure, die hij eerder deze week opliep tijdens een training. Wel had Wormuth de beschikking over Lennart Czyborra. Toen de Duitse linksback vorige week tegen ADO Den Haag geblesseerd van het veld strompelde had niemand verwacht dat hij vandaag zou spelen, maar Czyborra stond gewoon aan de aftrap in Rotterdam.

Uitsyndroom?

Maar Heracles thuis en Heracles uit is een wereld van verschil. Waar de Heraclieden in eigen huis de ene na de andere goal produceren en tegenstanders angst inboezemen met energiek en aanvallend voetbal, pakten de Almeloërs slechts één punt uit de laatste vier wedstrijden op vreemde bodem.

De eerste helft viel er weinig te genieten op Het Kasteel. Beide ploegen leverden veel strijd, het veldspel liet echter te wensen over en uitgespeelde kansen werden er door zowel Heracles als Sparta niet gecreëerd. Mohammed Osman was het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn vrije trap vanaf een meter of twintig werd fraai gepareerd door goalie Ariel Harush.

In de tweede helft gebeurde er zowaar nog minder. De wedstrijd was niet om aan te gluren en goedlopende aanvallen waren op één hand te tellen. Een kwartier voor het einde kreeg Heracles dé kans om alsnog de drie punten te grijpen. Osman speelde zichzelf knap vrij en haalde verwoestend uit. Zijn pegel vloog echter voorlangs, waardoor er na negentig minuten voetbal nog altijd een brilstand op het scorebord stond.

Rood Konings

De laatste drie minuten moest Heracles met tien man verder, nadat invaller Joey Konings met een rode kaart van het veld werd gestuurd. De aanvaller van Heracles trapte Sparta-verdediger Jurgen Mattheij in zijn gezicht en die charge was voor arbiter Richard Martens de reden om Konings vroegtijdig van het veld te sturen.

Sparta Rotterdam - Heracles Almelo 0-0

Arbiter: Martens

Geel: D. Duarte, Faye, Mattheij; Kiomourtzoglou, Osman, Pröpper

Rood: Konings (90)

Sparta Rotterdam: Harush; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Auassar, Harroui (D. Duarte/59), Smeets; Rayhi (L. Duarte/65), Ache, Dervisoglu (Piroe/77)



Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Osman, Merkel; Mauro Junior (Bijleveld/89), Dessers, Dos Santos (Konings/85)