Programma: Belangrijk duel PEC Zwolle, Landstede Hammers begint aan achtste finales in Europa

Betaald voetbal

In de eredivisie staat de voorlaatste ronde van het kalenderjaar op het programma. PEC Zwolle speelt daarin zaterdag het belangrijke duel bij VVV-Venlo. FC Twente krijgt die avond Vitesse op bezoek en op zondag speelt Heracles Almelo op Erve Asito tegen FC Utrecht.

Go Ahead Eagles gaat in de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij Helmond Sport en in de 2e divisie sluit HHC Hardenberg het kalenderjaar in eigen huis af tegen Quick Boys.

Amateurvoetbal

In het amateurvoetbal staat de laatste reguliere speelronde op het programma. Volgende week wordt er alleen nog ingehaald. In de 3e divisie gaat Excelsior'31 op bezoek bij de amateurs van Ajax. Op zondag is HSC'21 in verband met het oneven aantal in die klasse vrij en dus is de winterstop al begonnen voor die ploeg.

In de hoofdklasse staat in de laatste ronde van 2019 een provinciale derby op het programma. DETO speelt in eigen huis tegen Berkum. Staphorst speelt de topper tegen ACV en Genemuiden gaat naar Flevo Boys. Quick'20 speelt in de zondaghoofdklasse opnieuw op zaterdagavond. HBS is in Oldenzaal de laatste tegenstander van het jaar.

Deze week staat ook de tweede ronde van de Districtsbeker op de rol. Dit is het programma in Oost en deze wedstrijden worden er gespeeld in Noord.

Vrouwenvoetbal

De winterstop is in de eredivisie al sinds 1 december begonnen, maar de vrouwen komen deze week nog wel in actie. De vierde wedstrijd van Eredivisie Cup staat op het programma. Daarin is PEC Zwolle de koploper en vrijdag gaat het op bezoek bij FC Twente.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers spelen deze week de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Europe Cup. Ook die ronde wordt in een poulesysteem afgewerkt. Kyiv Basket is morgen de eerste tegenstander in Zwolle. De Overijsselse ploeg komt deze week niet in actie in de Basketball League.

De vrouwen van Jolly Jumpers hebben nog twee wedstrijden in de competitie op het programma staan deze week. Morgen gaat het op bezoek bij Grasshoppers en zaterdag komt Loon Lions naar Tubbergen.

Handbal

In de laatste speelronde van dit jaar in de eredivisie spelen beide Overijsselse clubs bij de vrouwen een uitwedstrijd. Borhave gaat op bezoek bij hekkensluiter Voorwaarts en DSVD speelt in en tegen Volendam.

Squash

De squashers van Coulisse/Twente zijn na vijf duels nog ongeslagen in de eredivisie en morgen gaat het op bezoek bij Drachten, de nummer vier.

Volleybal

De volleybalsters in de eredivisie komen nog drie keer in actie voor de winterstop. Twee keer in de competitie en één keer in de beker. De competitiewedstrijden zijn deze week, de bekerduels volgende week. Eurosped speelt daarbij twee Overijsselse derby's. Donderdag bij Regio Zwolle en zondag thuis tegen Set-Up'65. Bekijk hier de rest van het programma.

Waterpolo

De heren van Het Ravijn sluiten 2019 zaterdag af met een thuisduel tegen hekkensluiter ZPB in de eredivisie. De vrouwen komen nog twee keer in actie, te beginnen komend weekend. Het Ravijn speelt dan tegen concurrent Donk en Swol ontvangt UZSC.