Zaaloverzicht: Ruime zege Landstede in topper, Borhave in eigen huis gelijk tegen Volendam

Landstede Hammers, Borhave, Regio Zwolle Volleybal en Swol 1894 komen deze middag in actie in de zaal. Hieronder houden we je op de hoogte van de resultaten. Blijf het bericht vernieuwen voor de laatste updates.

Landstede wint topper ruim

Koploper Landstede Hammers boekte een verrassend ruime zege op Feyenoord, de nummer twee, in de Basketball League. In Zwolle werd het 103-63. Na het eerste kwart was het verschil nog klein (24-20), maar bij rust liep Landstede al weg: 45-36. Na het derde kwart stond het 75-57 en in de laatste tien minuten maakte Feyenoord nog maar zes punten. Landstede maakte er 28 en won daardoor met 40 punten verschil. Landstede verstevigt met de zege de koppositie in de stand.

Borhave speelt gelijk

De handbalsters van Borhave pakten in eigen huis een punt tegen Volendam. In Borne werd het 20-20. Daardoor komen beide ploegen op 9 punten uit 12 duels. Borhave is daarmee de nummer zeven in de stand. DSVD speelde gisteravond al en verloor van HandbaL Venlo.