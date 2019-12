Breukers kan leven met een punt: ''Dat is denk ik wel terecht''

"Ik denk dat het een behoorlijke vechtpartij was met weinig goed voetbal", zegt Breukers na afloop. Beide ploegen zetten heel veel druk, waardoor de ruimtes heel klein werden. Zowel wij als zij waren niet in staat om onder die druk uit te voetballen. Het was vrij chaotisch en er werden weinig kansen gecreëerd."

De 32-jarige rechtsback speelde tot dusver 259 duels in de Eredivisie, waarin hij één keer het net wist te vinden. Dat was twee seizoenen geleden, toen hij namens Heracles scoorde tegen Sparta. "Ja, dat was hier. De eerste helft had het bijna weer gekund. Ik moet het nog even terugzien. Ik werd er al een paar keer aan herinnerd deze week, dan is het jammer dat het niet lukt. Maar een puntje is denk ik wel terecht", aldus Breukers.