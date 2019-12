Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle onder vuur wegens homovriendelijk beleid

De kerkenraad van de CGK Zwolle heeft zijn leden in een brief geïnformeerd over de stand van zaken. Uit de brief: "Er valt mogelijk een beslissing over een procedure die de kerk van Zwolle buiten het kerkverband zou kunnen plaatsen." In het midden wordt gelaten of de classis de kerk buiten het kerkverband zet, of dat de Zwolse kerk zelf het kerkverband zal verlaten.

De brief aan de gemeenteleden van de CGK Zwolle (Foto: eigen foto RTV Oost)

"Het zal spannend blijven"

Predikant Henk Mijnders laat desgevraagd weten dat de CGK Zwolle er alles aan zal doen om in het kerkverband te blijven, ook vanwege de band met kerken die er net zo instaan als de Zwolse kerk. Ook vanuit organen als ‘ deputaten kerkrecht’ worden suggesties aangereikt met het doel bij elkaar te blijven. Mijnders: "Het zal zeker spannend blijven of de ‘andere lijn’ zal winnen of de meer verzoenende. Maar vooralsnog gaan wij er binnen de CGK-Zwolle van uit, dat we erin blijven."

Aderlating voor de CGK

Als de Zwolse kerk uit de CGK stapt, zal dat een grote aderlating zijn voor het kerkverband. Landelijk zijn er 72.000 leden. Zwolle is met rond de vierduizend leden een levendige en groeiende kerk. De CGK is van oudsher een zeer divers kerkgenootschap waar reformatorische en lichtere, eigentijdse gemeenten elkaar vinden in een organisatie.

Stevige minderheid

Het synodebesluit om homostellen te weren van het avondmaal, de doop en de openbare belijdenis dateert al van 2013. Een stevige minderheid kon zich niet in dat besluit vinden. De gemeente Zwolle heeft toen, samen met veertien andere dissidente gemeentes en personen, een revisieverzoek ingediend.

Duurzame homo-relaties

Ze kwamen met een alternatieve uitleg van de Schrift: duurzame homorelaties waarbij de partners trouw aan elkaar zijn, moeten geoorloofd zijn. De synode liet zich echter in 2017 niet overtuigen. Ze legde de bal neer bij de regionale classes. Die moeten dus beslissen of en hoe ze de dissidente kerken gaan tuchtigen.

Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen

De brief van de kerkenraad rept verder over verschil van mening met de landelijke kerkvergadering over de algehele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in de kerk, dus ook in leidinggevende taken als ambtsdrager.

De CGK kerkt op drie verschillende locaties in Zwolle: in de Zuiderhof aan de Troelstralaan, in de Noorderkerk aan de Thorbeckegracht en in de Verrijzeniskerk aan de Bachlaan. Vijf kerkdiensten op een zondag is geen uitzondering. De kerk heeft drie predikanten in dienst en zes kerkelijk werkers.