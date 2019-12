'Veel succes met je PTSS'; maandenlang wachten op psychische hulp

Marijke Groot schreef een boek over haar opname in de GGZ (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

Marijke Groot vertelt over haar ervaringen in de GGZ

Marijke Groot uit Deventer is eerlijk en open, soms zelf op het pijnlijke af. In haar boek 'Veel succes met je PTSS' schrijft ze over de periode van haar opname na opnieuw een poging tot zelfmoord. Er staan gedichten en verhalen in die gaan over de hulpverlening in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en het eindeloos wachten en zoeken naar de juiste hulp.

Het is het tweede boek van Marijke. Vorig jaar kwam haar bundel 'Het was niet alleen maar leuk tijdens mijn depressie' uit met gedichten over haar depressie. Ze hoopt dat door openheid de onwetendheid over psychische ziektes minder wordt en dat mensen durven te praten en vragen te stellen over depressieve gevoelens.

Wachten op hulp

Begin dit jaar ging het opnieuw niet goed met Marijke en probeerde ze uit het leven te stappen. Uiteindelijk krijgt ze hulp, maar ze moest wel maandenlang wachten op de juiste hulp. Overvolle wachtlijsten, uiteindelijk op de verkeerde wachtlijst staan. Ze heeft het allemaal meegemaakt en schreef in de tussentijd haar tweede boek. Omdat ze zich ergens aan vast moest houden.

"Er gaan dingen goed binnen de GGZ, ik heb een paar fantastische behandelaars en hulpverleners gehad, maar er gaan ook echt dingen mis. Waarom weet ik niet. Ik schrijf in dit boek over hoe ik het heb beleefd en het is mijn ervaring. Maar er zijn tientallen vergelijkbare verhalen van mensen die weken en soms maanden wachten op hulp. Het gaat wel om mensen met een zware depressie."

Pijnlijk open

In het boek staan gedichten, tweets (ze is heel actief op Twitter), verhalen en anekdotes van de afgelopen maanden. Het boek leest met een lach en een traan, open en met humor schrijft Marijke over wat er is gebeurd.

"Ik ben bewust open, maar ik zeg altijd, als ik bij de psycholoog en de psychiater zit, dan ben ik pas open. Ik deel niet alles, maar ik merk wel dat het mensen raakt als ik vertel wat mij is overkomen. En ja daar hoort ook af en toe humor bij."

Ze hoopt dat mensen via haar schrijfsels meer te weten komen over psychische problemen, de GGZ, opnames en hoe je er mee om kan gaan.

De bundel met verhalen is te koop via de boekhandel of online bij bol.com

Heeft u naar aanleiding van dit bericht behoefte om met iemand te praten, neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie of vraag hulp aan de huisarts.