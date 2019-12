Smeets met handbalsters ondanks nieuwe nederlaag nog kansrijk voor halve finales op WK

Martine Smeets uit Geesteren heeft met de Nederlandse handbalsters ook het tweede duel in de tweede ronde van het WK in Japan verloren. Nadat gisteren Duitsland te sterk was, won Denemarken vandaag met 27-24. Nederland heeft nog wel een reële kans om de halve finales te halen.

Tot 4-4 ging het gelijk op in Kumamoto, maar daarna sloegen de Deense dames een gat van vijf punten: 9-4. Nederland kwam terug tot twee (11-9), maar bij rust was het verschil vijf: 14-9.

Oranje begon goed aan de tweede helft en kwam als snel terug tot 14-12, maar bij 19-14 was het verschil alweer vijf. Het werd in de laatste tien minuten weer spannend, want Nederland kwam terug tot 21-20. Met nog twee minuten te spelen was het 25-23 voor de Deense vrouwen, maar Oranje kwam niet meer op gelijke hoogte.

Stand en vervolg

Door de nederlaag blijft Nederland ook na het tweede duel in de tweede ronde op vier punten staan. Duitsland verloor eerder vanochtend van Servië en daardoor zijn de verschillen klein in de poule. Later vandaag speelt Noorwegen nog tegen Zuid-Korea.

De stand op dit moment 1. Duitsland 4-5 2. Noorwegen 3-4 3. Nederland 4-4 4. Servië 4-4 5. Denemarken 4-3 6. Zuid-Korea 3-2

Woensdag is de laatste ronde in de poule. Nederland speelt dan tegen Zuid-Korea en Noorwegen tegen Duitsland. Als Nederland wint en Noorwegen-Duitsland eindigt niet in een gelijkspel, is Oranje door naar de laatste vier.