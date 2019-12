Voorlopige autopsie: overleden miss Lotte van der Zee had vermoedelijk Brugada-syndroom

door Jan Colijn en Emiel Houben

Lottes ouders blikken tegenover RTV Oost terug op het overlijden van hun enig kind. Vandaag op deze website, de reportage is bovendien eerste kerstdag vanaf 17.00 uur te zien op TV Oost.

Bert en Eugeniek vertellen uitgebreid over de grootste nachtmerrie uit hun leven. Hoe Lotte zich - de dag voor haar twintigste verjaardag - al de hele dag niet lekker voelde. De volgende ochtend werd de Miss Teenager Universe 2017 ineens onwel. Bert: "Ze zit naast me, komt overeind, kijkt me aan en valt zo in mijn armen. Ik schrok me rot."

Denk nog iedere dag aan Lotte Vader Bert van der Zee

Reanimatie

Drie kwartier lang wordt Lotte gereanimeerd. Tot haar hartslag terugkeert. Per traumaheli wordt ze overgebracht naar het ziekenhuis, van waaruit ze wordt overgebracht naar een ziekenhuis in München, gespecialiseerd in neurologische problemen, waar ze ruim een week in coma ligt. Uiteindelijk gaat het niet meer. Eugeniek: "Op een gegeven moment vielen haar organen uit."

Als de rest van de familie - dat in het hotel verblijft - wordt gealarmeerd, overlijdt Lotte al binnen drie kwartier.

Indrukwekkende uitvaart

Wat volgt is een indrukwekkende uitvaartdienst in de kerk op Lottes zo geliefde Oude Markt in Enschede. Ruim vierduizend mensen komen er op af. Bert en Eugeniek krijgen na de uitvaart professionele hulp. Ze hebben steun aan elkaar, maar ook aan Lottes vrienden en vriendinnen. "Het voelt goed dat ze nog altijd de moeite nemen om naar ons toe te komen", vertelt Eugeniek.

Het was Lottes grote droom om later bij de tv aan de slag te gaan (Foto: RTV OOST)

Op last van de Duitse justitie wordt een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak. Hoewel er nog steeds geen definitief uitsluitsel is, wordt vooralsnog uitgegaan van het zogenoemde Brugada-syndroom, zegt Eugeniek. "Het officiële autopsierapport hebben we nog steeds niet, maar in het ziekenhuis is geconstateerd dat ze vermoedelijk het Brugada-syndroom heeft gehad. Het lastige is alleen dat 'Brugada' alleen bij leven kan worden vastgesteld. Uit de autopsie is gebleken dat ze verder gezond was. En nee, ze heeft nooit eerder klachten gehad."

En ja, ze weten dat er destijds allerlei verhalen de ronde deden. "Dat ze aan de bar onwel zou zijn geworden, op de skipiste. Maar dat was niet zo. We hebben haar zelf gevonden op haar hotelkamer. Hoe ze zich toen gedroeg, dat was Lotte niet. Zelf hadden we het vermoeden dat ze misschien wel was gedrogeerd. Hoewel haar bloed feitelijk te laat is geprikt, wordt dit nog steeds onderzocht. De autopsie is overigens nog steeds niet afgerond. Ooit hopen we aan de weet te komen wat de exacte oorzaak is, maar wellicht moeten we leren leven met de vraagtekens."

De ouders van Lotte van der Zee blikken uitgebreid terug op het overlijden van hun dochter (Foto: RTV OOST)

'Lottes feestje'

Intussen proberen Lottes ouders de draad weer op te pikken. Dat gaat met ups en downs. Zeker rond de feestdagen. "Zo was kerst helemaal Lottes feestje. Het versieren van de kerstboom, ze bedacht voor eerste kerstdag allerlei spelletjes met de opa's en oma's erbij."

Intussen ademt het hele huis nog altijd Lotte. Haar slaapkamer is nog helemaal intact. Haar urn heeft een speciaal plekje gekregen, zegt Bert. "Ik moet er niet aan denken dat het kind daar op zo'n koude begraafplaats zou liggen, in het koude donker. We zoeken alleen nog een kunstenaar die de urn wat mooier kan maken. Daar zijn we voor aan het sparen."

Kerstfoto

Al 25 jaar maakt het gezin een kerstfoto, die als kaartje naar vrienden en familie wordt verstuurd. Ook dit jaar komt er een kerstfoto. Een idee van Eugeniek om dat vooral wél te doen. Hoewel Bert dit eerst totaal niet ziet zitten. "Dat leek me maar niets: lachend op de foto, vrolijke feestdagen."

Maar als Eugeniek haar idee ontvouwt, kijkt hij er met andere ogen naar. Eugeniek: "Ik had echt zoiets van: als we het dit jaar niet doen, doen we het nooit meer."

De kerstkaart zoals Bert en Eugeniek die dit jaar versturen (Foto: ROBERT HOETINK)

Na de feestdagen komt de wintersport er weer aan. Voor het eerst zonder Lotte. Eugeniek: "We hebben geboekt. Ook met het idee dat, als we dat nu niet doen, het volgend jaar een nog grotere drempel wordt. Iedereen heeft in Westendorf met ons meegeleefd. Ook die mensen wil je een knuffel geven. En zij ons. We willen daar op 20 februari Lotte herdenken. Hoe weten we nog niet precies."

Hotelkamer 01

"Aanvankelijk had ik ook daar niet zoveel zin in, maar ik vond ook wel dat Eugeniek gelijk had", legt Bert uit. "Ik had alleen één harde eis. Als we in dat hotel zijn, zouden we telkens weer langs die kamer moeten. Kamer 01, de plek waar alles is gebeurd. Ik had daarom de eis dat we die kamer wilden. De eigenaresse van het hotel schrok daar van. Het zal straks de eerste paar dagen goed beroerd zijn, maar daarna heb je het een plekje gegeven en kun je weer verder."

Lotte van der Zee tijdens de door haar zo geliefde wintersport (Foto: RTV OOST)

Ze gaan straks wintersport 'vieren', samen met veel vrienden. Heel bewust. "Je moet er doorheen. Anders krijgt dit nooit een plekje."

Bert, in tranen: "Je denkt nog iedere dag aan Lotte. Dit heeft zo'n impact gehad. We moeten ons goed realiseren dat er geen dag voorbij zal gaan, de rest van ons leven, dat we ermee bezig zijn."