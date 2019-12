Tubbergs kerkkoor bereidt zich voor op Weihnachtsoratorium

Voorzitter Jos Frons vind het een hele eer dat 'zijn' koor is gevraagd: "De Stichting Twentse Matthäus Passion heeft ons in het voorjaar hiervoor benaderd. Iedereen was gelijk heel enthousiast. Het is toch iets nieuws om met het Orkest van het Oosten op te treden." Niet dat het koor niets gewend is. Het heeft concerten gegeven in onder meer Rome en Peking.

Een hele ervaring

Dirigent Jeroen Hulshof heeft de afgelopen maanden hard gewerkt met het koor. "Het is toch wel een opgave omdat het een groot, monumentaal werk is, dat zeker niet elk kerkkoor doorgaans zingt. Het is wel heel veel werk." Maar leuk om te doen en zeker een hele ervaring voor zo'n koor, benadrukt Hulshof.

oefenen voor het Weihnachtsoratorium van Bach (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Een ondersteunende rol

Het koor heeft een ondersteunende rol bij het Weihnachtsoratorium. Naast het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen werken mee het Oldenzaals basiliekkoor en In Between, het gemengde koor van de Petrus en Paulus kerk uit Goor. De drie kerkkoren zullen op een aantal onderdelen meezingen met het vaste koor Consensus Vocalis.

Klank en techniek

Hulshof roemt de kwaliteit van het Tubbergse koor: "Zeker voor een kerkkoor vind ik dat ze heel wat aan klank en techniek in huis hebben om dit aan te kunnen."