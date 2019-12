Hoger beroep Syriëganger Victor D. opnieuw uitgesteld

Het hoger beroep tegen de zes jaar celstraf van Syriëganger Victor D. (32) uit Heeten is wederom uitgesteld. Volgens de rechter is een zelfstandige terugkeer uit het strijdgebied op dit moment vrijwel onmogelijk. Het gerechtshof wil daarom de zaak in de loop van 2020 opnieuw bekijken.

D. kreeg in 2018 zes jaar cel opgelegd vanwege onder meer lidmaatschap van een terroristische organisatie, volgen van een gevechtstraining en het voorhanden hebben van wapens.

Tweede keer uitstel

Het hof kiest er voor de tweede keer voor om de zaak uit te stellen. "De situatie in Syrië is momenteel heel onoverzichtelijk. Een zelfstandige terugkeer naar Nederland is bijna onmogelijk en daarmee ook het bijwonen van zijn eigen proces. We achten het niet ondenkbaar dat dit in de toekomst anders komt te liggen." Met het uitstel wordt D. de kans geboden om toch nog aanwezig te zijn.



Het gerechtshof stelde de zaak eerder dit jaar ook al uit, omdat uit interviews met de media blijkt dat hij mogelijk graag bij de zaak aanwezig wil zijn.



Het OM wilde deze keer wél overgaan tot behandeling van het hoger beroep. D. zou zich volgens de officier van justitie niet genoeg hebben ingezet om aanwezig te zijn. "D. is in hoger beroep gegaan met de daarbij horende rechten en plichten. Hij gaf daarna in de media zijn eigen terugkeer een minimale kans, op basis van zijn eigen vrije wil."

Geen contact

Advocaat Daniëlle Troost meldde tegenover de leden van het gerechtshof dat er alles geprobeerd is om contact te krijgen. Het lukte niet. "Er zijn mensen die wel recent contact met hem hebben gehad."



Tegenover RTV Oost laat Victor D. af en toe van zich horen. Hij vertelde in de afgelopen maanden dat hij nog altijd in Idlib verblijft. De provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië, is inmiddels het laatste bastion van de rebellen en jihadisten. Er verkeren naast jihadisten ook duizenden vluchtelingen.

'Terugkeer uitgesloten'

Een terugkeer naar Nederland heeft hij nagenoeg uitgesloten. De grens oversteken kost volgens hem duizend tot tweeduizend dollar. "Dat zit er financieel niet in. En waar kom ik dan terecht? In een land waar ik niet gerespecteerd word. Ik heb niet de zekerheid dat mijn familie me weer accepteert. En waar ga ik wonen? Ik heb geen geld, geen baan. En oh ja: een strafblad. En niet voor het stelen van een Snickers bij de Appie."