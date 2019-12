Oud-leden verboden pedoclub Martijn zorgen opnieuw voor opschudding

Voormalig leden van de verboden verklaarde 'pedoclub' Martijn zorgen opnieuw voor opschudding. Zoals RTV Oost meldde , is er deze zomer een afgeschermde mailinglijst voor pedofielen gelanceerd. Naar nu blijkt hebben zich in totaal 34 personen voor deze mailinglijst aangemeld, waarbij de leden elkaar in totaal zo'n tweehonderd mailtjes toestuurden. Daarin werden allerlei tips gegeven over seks met minderjarigen.

Dat blijkt uit een nieuwe publicatie vandaag door RTL Nieuws, dat zich met succes voor de mailinglijst had aangemeld en de berichtgeving zodoende maandenlang kon volgen.

Strafrechtelijk onderzoek

Nadat deze zomer bleek dat oud-leden van pedoclub Martijn, onder wie een oud-bestuurslid uit Hengelo, weer van zich hadden doen spreken, was dat voor de Hengelose jurist Yme Drost aanleiding om aangifte te doen. Ook de Stichting Strijd tegen Misbruik deed aangifte.

Na de aangifte door Drost startte justitie een algemeen oriënterend onderzoek op. Intussen is dit omgezet in een strafrechtelijk onderzoek. "De hoofdofficier van justitie heeft dit aan mij bevestigd", aldus Yme Drost. Daarbij wordt onder meer bekeken in hoeverre de mailinglijst een vervolg is op het verboden verklaarde Martijn. Het Hengelose oud-bestuurslid van Martijn verklaarde overigens eerder tegenover RTV Oost dat daar beslist geen sprake van is.

Het OM beslist waarschijnlijk over enkele maanden of de verdachten zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Verboden verklaard

Het was Yme Drost, die na jarenlang procederen uiteindelijk voor elkaar kreeg dat de omstreden pedovereniging Martijn in 2014 door de Hoge Raad verboden werd verklaard.

Lustmoord

De Hengelose jurist vertegenwoordigde destijds de belangen van de Stichting Strijd Tegen Misbruik. Deze stichting werd ooit in het leven geroepen door de ouders van een meisje uit Glanerbrug, dat jarenlang door een buurman werd misbruikt.

In deze spraakmakende affaire werd de buurman uiteindelijk tot vijftien jaar cel en tbs veroordeeld. Niet alleen voor ontucht met twee minderjarige meisjes, maar ook voor de lustmoord op een achtjarig meisje in zijn vroegere woonplaats Deventer.

Tekst gaat verder onder kader

De vader van het misbruikte meisje uit Glanerbrug richtte later de Stichting Strijd Tegen Misbruik op. Ook deze stichting deed aangifte tegen de beheerders van de mailinglijst. Hij zegt dat hij dankzij de undercoveractie van RTL nu inzage heeft gekregen in de mailtjes, die de pedofielen elkaar toestuurden. "We hadden al het vermoeden dat daar zaken gebeurden die niet in de haak zijn, maar zijn behoorlijk geschrokken van de teksten. En ook van het feit dat er een 'handleiding' circuleerde met tips and tricks. We denken dat het OM met deze teksten juridisch straks heel erg sterk staat."

Publiek prikbord

Nadat de Hoge Raad de vereniging Martijn verboden had verklaard, werd het stil rond dit gezelschap. Totdat medio dit jaar de besloten mailinglijst opdook. Volgens RTL Nieuws is deze besloten mailinglijst sinds vorige week veranderd in een publiek prikbord, waarvan een van de oud-leden van pedoclub Martijn de ingezonden berichten beheert en publiceert.

'Pedo-handleiding'

Ook blijkt er een variant opgedoken van een omstreden 'pedo-handleiding'. Eerder al was bekend dat er op het zogenoemde dark web - een verborgen deel van het internet waar veelal criminelen en pedoseksuelen actief zijn – een bijna duizend pagina’s tellend online-handboek circuleert. Later dook dit handboek echter ook op op het reguliere internet.

Intussen is er een variant van deze 'handleiding' opgedoken. Deze telt volgens RTL Nieuws 170 pagina's. Ook hier krijgen pedoseksuelen allerlei tips waar ze op internet kinderporno kunnen vinden, maar ook hoe ze uit handen van justitie kunnen blijven. Zo wordt kinderlokkers geleerd hoe ze nieuwe slachtoffers kunnen maken door het vertrouwen van kinderen te winnen, maar ook staan er adviezen in hoe ze DNA-sporen kunnen wissen.