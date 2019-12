Nog één keer kijken bij Roto Smeets voordat de machines definitief Deventer verlaten

Hij moet zoeken waar het lichtknopje zit, veilingmeester Joost de Groot. Vroeger zat niemand aan het lichtknopje, er werd namelijk dag en nacht gewerkt in de fabriekshal. Het licht was altijd aan.

Sinds 1931

Sinds het faillissement afgelopen voorjaar komt er bijna niemand meer in de enorme fabriekshal. De machines die er nog staan, zijn de stille getuigen van het glorieuze verleden van Roto Smeets, dat sinds 1931 een belangrijke werkgever in Deventer was.

Maar binnen een paar maanden zijn ook de machines verdwenen. De opbrengst gaat direct naar de debiteuren. De enige vraag: wordt het materiaal verkocht of schroot?

Faillissement

Na een desastreus jaar met gedaalde oplages en sterk gestegen papierprijzen, ging Roto Smeets in april kopje onder. Een maand later werd duidelijk het het bedrijf ook geen doorstart maakt, waarmee het doek Na een desastreus jaar met gedaalde oplages en sterk gestegen papierprijzen, ging Roto Smeets in april kopje onder. Een maand later werd duidelijk het het bedrijf ook geen doorstart maakt, waarmee het doek definitief viel. In de Deventer vestiging werkten 380 mensen.

Met name de vier enorme drukpersen van Roto Smeets, ooit de trots van het bedrijf, lijken lastig te verkopen. Je haalt ze niet even uit elkaar om ergens anders weer in elkaar te zetten, erkent De Groot. "Toch zijn er vast partijen die er interesse in hebben. De vraag is of ze de hele pers willen hebben of losse onderdelen."

Sinds vier december staan de machines te koop, de veiling sluit komende donderdag. "We hebben al biedingen uit de hele wereld", zegt De Groot. De grote klappers verwacht hij op de laatste veilingdag. "Ik heb er een positief gevoel over."