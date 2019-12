Nuchterheid over scheur in vloerconstructie Deventer parkeerdek: "We sporten gewoon door"

Het afgesloten parkeerdek aan de Beestenmarkt boven de Aldi in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Reacties op afsluiten parkeerdek na aantreffen scheurtjes in Deventer

Zware halters denderen op het beton, twee verdiepingen boven het afgesloten parkeerdek aan de Deventer Beestenmarkt. Sportschool Fit for Free draait op maandag op volle toeren. "Als het niet veilig is, hadden we het wel gehoord", zegt een sporter.

De sporters kijken vanuit de fitnessruimte op het parkeerdek waar in de constructie van de vloer scheurtjes zijn ontdekt. Het dek is leeg, auto's worden geweerd.

In hetzelfde pand zit onder meer een tandartspraktijk en werken mensen van welzijnsorganisatie Raster. Op de benedenverdieping zijn de supermarkten Plus en Aldi gevestigd. Overal is het lekker druk, business as usual.

'Altijd wel wat'

Het gekwetste parkeerdek ligt boven supermarkt Aldi. Klanten hebben óf geen weet van de situatie boven hun hoofd óf nemen het op de koop toe. "Er is altijd wel wat", zegt een mevrouw. "Als je overal rekening mee houdt, kun je tegenwoordig nergens meer heen."

Andere reacties zijn ook vooral nuchter. "Het zal wel meevallen", zegt een man op weg naar de sportschool. Er is weinig schrik, maar toch zijn er vragen. "Het gebouw is toch veilig verklaard?" En: "Ze zullen het toch wel goed controleren?" Een ander: "Het is geen fijne gedachte natuurlijk, het moet wel veilig zijn."

Protocol

Dat laatste wil de beheerder van het parkeerdek, het Amsterdamse Annexum Invest, iedereen op het hart drukken. "De reden dat de parkeergarage nu is afgesloten, is omdat het protocol is", legt Henry Grevers van Annexum uit.

"Er is zeker geen sprake van instortingsgevaar, maar toch zitten er een paar zogenoemde visuele scheurtjes en dus willen we het zekere voor het onzekere nemen."

Verantwoordelijk

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van de scheurtjes. Ook wordt onderzocht wie daarvoor verantwoordelijk is én dus voor een oplossing moet zorgen.

Grevers: "Er zijn namelijk een heleboel partijen betrokken bij de ontwikkeling van de parkeergarage. We gaan allereerst in gesprek met de constructeur." Hoe lang het onderzoek gaat duren en de parkeergarage dichtblijft, is nog niet duidelijk.