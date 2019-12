Opnieuw kopzorgen voor riettelers; schiet de politiek ze te hulp?

Jaap Postma zucht diep. Hij is al veertig jaar actief als rietteler in natuurgebied De Weerribben. Iets anders zou hij ook niet graag doen, maar hij moet wel steeds meer serieus over een alternatief nadenken.

Aanleiding is het halveren van de rietmaaivergoeding voor veenmosrietland van 1.600 euro naar 864 per hectare. De nieuwe regeling gaat na 1 januari van kracht en duurt zes jaar. “Dat scheelt de telers soms wel tienduizenden euro’s aan inkomsten die ze mislopen”, zegt woordvoerder Klaas Schaap namens de rietsector in De Weerribben.

'Onzekerheid groot'

Het is niet de eerste keer dat riettelers in de Kop in financiële problemen dreigen te komen. Al jaren strijden de ondernemers voor betere vergoedingen. Rietteler Postma wil de handdoek nog niet in de ring gooien, maar leuk vindt hij het allemaal niet meer. "Als je net denkt dat je de boel voor elkaar hebt, dan komt er wel weer een nieuwe regeling waarbij je gekort wordt op de vergoedingen. Mijn zoon heeft inmiddels al besloten een ander vak te kiezen. De onzekerheid is gewoon te groot."

tekst gaat verder onder video

In De Weerribben werken zo’n honderd telers. “De meesten zijn zaterdagsnijders. Die doen het ‘erbij’. Een groep van zo’n twintig á dertig telers verdienen er echt hun brood mee”, weet Schaap.

Nieuwe maaiseizoen

Ondertussen sleutelt Postma nog even aan een rietmaaier in zijn werkplaats in Kalenberg. “Het spul moet natuurlijk wel weer klaar zijn voor het nieuwe maaiseizoen. Dat gaat begin volgend jaar van start.” Er blijkt een onderdeel versleten te zijn. “Vanmiddag maar even langs het mechanisatiebedrijf brengen.”

Jaap Postma aan het sleutelen in de werkplaats (Foto: Simon Dirk Terpstra)

Rupsvoertuigen De machine is nog een vrij ‘ouderwets’ exemplaar. Het moet met de hand worden aangedreven. En daar zit meteen het probleem. Want buiten de provincie wordt riet vaak gemaaid met rupsvoertuigen. “Dat gaat veel efficiënter en sneller, alleen kun je zo’n voertuig hier niet gebruiken. Die zakt meteen door de moerasbodem”, aldus Schaap. “Bovendien vernielt zo’n rupsvoertuig de structuur van de bodem, met alle gevolgen van dien voor de bijzondere flora en fauna in dit gebied. We hebben wel dankzij onze natuur een prestigieus Europees diploma gekregen en dat zetten we niet graag op het spel.” Een rupsvoertuig aan het werk in het rietland (Foto: YouTube) Het kostenefficiënte rupsvoertuig is echter wel als uitgangspunt genomen voor de nieuwe landelijke rietmaaivergoeding. Dus vallen de riettelers in de Weerribben nu buiten de boot, zo lijkt het. Nou ja, de riettelers hebben hun laatste hoop gevestigd op de ChristenUnie. Vaarvergoeding Die partij is nu bezig met een voorstel om een vaarvergoeding beschikbaar te stellen voor de riettelers. Omdat riettelers vaak per boot naar hun land moeten, is zo'n vergoeding mogelijk, alleen is deze nog nooit opengesteld door de provincie. “Dit zou een paar honderd euro per hectare compensatie kunnen geven”, zegt Schaap. Het werkterrein van de riettelers (Foto: RTV Oost) Woensdag wordt het voorstel van de ChristenUnie besproken op het provinciehuis in Zwolle. Of er een meerderheid komt in Provinciale Staten is nog wel de vraag. Om de vaarvergoeding open te stellen moet de provincie namelijk jaarlijks anderhalf miljoen euro extra uitgeven binnen de bestaande begroting en moet er, zo lijkt het, op andere posten bezuinigd worden.