'Provincie schiet tekort bij uitvoering compensatiemaatregelen voor bouw in natuur'

Provincie Overijssel schiet tekort bij het uitvoeren van compensatiemaatregelen na bouwwerkzaamheden in beschermde natuurgebieden. Dat stelt de Rekenkamer Oost-Nederland. Natuurcompensatie wordt niet altijd volledig en goed uitgewerkt. De Rekenkamer vindt dat de provincie zich actiever moet opstellen bij het compenseren van natuur. Bovendien moet de provincie duidelijke termijnen stellen zodat natuurcompensatie tijdig wordt uitgevoerd.

De Rekenkamer Oost-Nederland presenteerde vandaag een rapport waarin de manier waarop de provincie met natuurcompensatie omgaat wordt bekritiseerd. Volgens de Rekenkamer kan dat een stuk beter.

Strikte voorwaarden

In beschermde natuurgebieden mag in principe niet gebouwd worden. Alleen onder strikte voorwaarden worden projecten, zoals de uitbreiding van een weg, toegestaan. De natuur die daarbij verloren gaat, moet gecompenseerd worden. De maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden, zijn vastgelegd in een compensatieplan.

Uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland bleek dat de compensatie niet altijd volledig is uitgevoerd of dat de kwaliteit van de gerealiseerde natuur niet hoog genoeg is. De Rekenkamer beveelt de provincie aan zelf natuur te gaan ontwikkelen die kan dienen als compensatienatuur.

Ecologisch verantwoord

Op die manier kan de provincie de meest geschikte locaties inzetten voor natuurcompensatie en op die manier de kwaliteit van de natuur verbeteren. De provincie heeft zo bovendien meer invloed wat wordt aangeplant en onderhoud van de natuur, zodat dit op ecologisch verantwoorde wijze gebeurt.

Dan moet de provincie er wel voor zorgen dat er goede compensatie-afspraken worden gemaakt en dat deze afspraken worden nagekomen. Volgens de Rekenkamer heeft de provincie maar beperkt toezicht op het nakomen van die compensatie-afspraken.

Ook stelt de provincie geen concrete termijn waarbinnen compensatiemaatregelen zijn uitgevoerd. De Rekenkamer beveelt daarom aan om de uitvoering van compensatiemaatregelen actief te monitoren en een termijn te gaan stellen.

Niet enkel kritisch

Overigens is de Rekenkamer niet alleen maar kritisch op de provincie. De Rekenkamer stelt dat de provincie projecten in natuurgebieden zoveel mogelijk probeert te voorkomen. En als het dan toch nodig was, dan probeerde de provincie de negatieve effecten van het project op de natuur zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een voorziening waardoor dieren veilig een weg kunnen oversteken.