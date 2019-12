Politiek wil miljoenen naar Overijssel halen voor waterstof

Waterstof kan een belangrijk element zijn om fossiele brandstoffen te vervangen. Onderzoeker en adviseur bij Witteveen+Bos, Fenna van de Wetering, legt uit wat er in de toekomst allemaal mogelijk kan zijn als deze technologie naar Overijssel komt.

"Op dit moment wordt het al veel gebruikt in de chemische industrie, maar uiteindelijk zouden we er ook gebouwen mee kunnen verwarmen en auto's op kunnen laten rijden", legt Van de Wetering uit. "En het mooie is dat er in dit proces geen kooldioxide vrij hoeft te komen."

Ventilator op waterstof

Van de Wetering: "Ik ben scheikundige en ik hou van scheikundige reacties." Ze laat zien hoe ze een ventilator kan laten draaien en een autootje kan laten rijden op waterstof. Hoe dit precies werkt, zie je in de video:

Tekst gaat verder door onder de video:

870 miljoen

Volgens Fred Kerkhof van 50PLUS Overijssel gaat het om een bedrag van 870 miljoen euro. Met dat geld kunnen verschillende initiatieven die de toepassingen met waterstof willen benutten en uitbreiden worden ondersteund. "Er zijn op dit moment al waterstofauto's beschikbaar, maar in Overijssel hebben we nog geen tankstation om te tanken", zegt Van de Wetering over de situatie in Overijssel.

Of waterstof de oplossing zou kunnen zijn voor Co2-uitstoot, kan Van de Wetering niet met zekerheid zeggen. "Ik ben blij dat de motie er komt, omdat het kan leidden tot pilotprojecten waar ook meer draagvlak kan worden gegenereerd. Dat mensen, als ze zo'n simpele opstelling zien, denken: 'Hé, de energietransitie kan ik vastpakken, want ik snap dit. Dit zijn gewoon bubbeltjes en die bubbeltjes kan ik ergens op aansluiten en dan heb ik stroom."

Op woensdag 14:00 wordt er in de Provinciale Staten gestemd over de motie.