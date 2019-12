RTV Oost zoekt Redacteur/Verslaggever

RTV Oost, het publieke mediabedrijf voor Overijssel, brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de regio. Online en via radio en tv. RTV Oost is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel.

Daarom is de redactie van RTV Oost op zoek naar versterking. Zit jij letterlijk en figuurlijk bovenop het nieuws? Heb je ook oog voor de mensen en de verhalen ‘achter het nieuws’? Beschik je over een uitgebreid netwerk en leg je makkelijk contact? Dan herken je je hopelijk in onderstaande functie. Wij zoeken namelijk een:

redacteur/verslaggever



met een flinke dosis ervaring als journalist. In jouw rol als redacteur/verslaggever weet je wat nieuws is en welke thema’s er in de provincie spelen, maar ook waar bij het koffiezetapparaat over gepraat wordt. RTV Oost wil inspelen op de actualiteit en ook dichtbij de mensen staan. En dus ben je trots op Overijssel en onze cultuur.

Een redacteur/verslaggever bij RTV Oost:

- is een communicatieve teamspeler die op heldere wijze ideeën deelt en bespreekt met collega’s.

- heeft een groot netwerk en weet daar op eigen initiatief nieuws en verhalen uit te genereren;

- weet op creatieve wijze en in samenspraak met collega’s nieuws om te zetten in verrassende en pakkende verhalen voor de diverse kanalen waarop RTV Oost actief is.

- is in staat live verslag te doen vanaf locatie, maar kan ook nieuws duiden zodra dit gevraagd wordt;

- streeft continu naar het hoogst haalbare resultaat met het team, maar kan ook zelfstandig producties tot een goed einde brengen;

- wordt enthousiast van de mogelijkheden die de diverse nieuwsplatforms bieden. Is hierin pro-actief en niet bang nieuwe dingen uit te proberen.

- is gedreven, rijk aan initiatieven en 24/7 flexibel inzetbaar.

- heeft een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de multimediale journalistiek of een daaraan verwante studierichting;

Wij bieden:

Een fulltime dienstverband (36 uur per week) voor de periode van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De functie is ingedeeld in salarisschaal G van de omroep cao.

Interesse?

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 30 december per e-mail gestuurd worden naar Jolanda Caspers (peno@rtvoost.nl). Voor meer informatie kun je bellen met hoofdredacteur Henk Jan Karsten, telefoon 06-29489638.