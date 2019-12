Heracles sluit tussentijds vertrek Dessers en Osman uit: "Willen groep bij elkaar houden"

Het gaat Heracles Almelo voor de wind in de eredivisie. De ploeg van Frank Wormuth staat op een keurige zevende plaats en beschikt met Cyriel Dessers over de topscorer van de eredivisie. Technisch manager Tim Gilissen verwacht de selectie deze winter bij elkaar te kunnen houden.

Heracles Almelo gaat in de transferperiode wel op zoek naar een rechtsback nu Navajo Bakboord bijna een jaar uit de roulatie is. Technisch manager Tim Gilissen: "Tim Breukers kan die positie nu prima invullen, dus het is geen noodzaak, maar we hebben hem niet meer dubbel bezet. We oriënteren ons dus wel op een rechtsback, maar het ligt er maar net aan wie je daarvoor kunt vinden."

De verwachting is dat Navajo Bakboord pas in de herfst van 2020 weer aansluit bij Heracles Almelo en dus ook de voorbereiding en de start van het nieuwe seizoen moet missen.

Geruchtencircuit

Bij Heracles Almelo gaat het de laatste weken veel over Cyriel Dessers. De van FC Utrecht overgekomen spits is met elf doelpunten topscorer van de eredivisie en vorige week werd hij al in verband gebracht met een club uit de Italiaanse Serie A. Heracles Almelo is echter niet voornemens de spits deze winter al te verkopen.

"Wij hebben ook niks uit Italië gehoord en verwijzen dat naar het geruchtencircuit", zegt Gilissen. "Dessers doet het hartstikke goed bij ons. Je ziet dat Heracles een goede, veilige omgeving is voor speler om je te ontwikkelen. Dessers gedijt daarin hartstikke goed. Wij willen hem dan ook absoluut niet tussentijds verkopen en we denken ook niet dat dat de intentie is van Dessers zelf."

Verlengen met Osman

Tim Gilissen verwacht verder sowieso niet dat zijn selectie deze winter al wordt aangetast. Ook een vertrek van Mohammed Osman wordt in Almelo niet verwacht. De middenvelder loopt komende zomer uit zijn contract en de club zou deze winter nog geld aan hem kunnen verdienen. "Het is niet de insteek dat hij vertrekt", zegt Gilissen. "Wij willen graag met hem verlengen en gaan daarover voor de winterstop met elkaar in gesprek." Osman kwam in januari 2018 over van Telstar en tekende destijds een contract voor 2,5 jaar. Vorige zomer werden Osman en Heracles het niet eens over een nieuw contract.

Niet alleen de spelers staan in de schijnwerpers, ook de trainer van Heracles Almelo staat er goed op. Het 0-0 gelijke spel bij Sparta was de vijftigste wedstrijd van Frank Wormuth als eredivisietrainer in Almelo en geen enkele voorganger kende zo'n hoog winstpercentage in zijn eerste termijn. Wormuth heeft nog een contract tot het eind van dit seizoen, maar Heracles Almelo beschikt over een eenzijdige optie om dat contract met een jaar te verlengen. In de winterstop gaan beide partijen met elkaar daarover in gesprek.

Europese droom

De doelstelling in Almelo blijft voor dit seizoen onverminderd. Gilissen: "Wij willen tussen de achtste en de twaalfde plaats eindigen. Wij dromen ervan om ooit weer Europees te spelen, maar ik merk ook al dat het verwachtingspatroon hoog is. Als wij de play-offs halen zou dat echt heel knap zijn."