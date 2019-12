Beloften: Heracles naar kampioenspoule ondanks nederlaag tegen PEC Zwolle

De Zwolse treffers werden gemaakt door Destan Bajselmani en Mike van Duinen. PEC Zwolle, dat getraind wordt door oud-Heraclied Mark Looms, was al zeker van een plek in de kampioenspoule.

FC Twente

Jong FC Twente heeft ook de laatste wedstrijd niet gewonnen. De Tukkers gingen met 2-0 onderuit bij Heerenveen. Met slechts drie punten uit tien duels is Jong FC Twente de hekkensluiter in de najaarscompetitie. Na de winterstop gaat de ploeg verder in de B-poule.

Go Ahead Eagles

De beloften van Go Ahead Eagles hebben ook in de laatste wedstrijd hun ongeslagen status behouden. De thuiswedstrijd tegen Jong Vitesse werd met 2-0 gewonnen, door twee doelpunten van Maarten Pouwels. Go Ahead Eagles is als nummer twee geëindigd in de najaarscompetitie en plaatst zich daardoor wel voor de kampioenspoule.