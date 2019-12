De Oosttribune in het kort: "Saaiste voetbalweekend in de geschiedenis van dit programma"

In De Oosttribune hebben Bert van Losser, Jan van Staa en Tijmen van Wissing vandaag weer de verrichtingen van de Overijsselse clubs in het betaalde voetbal besproken.

Het was een saai weekend, want bij Heracles en FC Twente eindigde het duel in een bloedeloze 0-0 en Go Ahead Eagles kwam niet verder dan 1-1 tegen Jong PSV. Bij PEC Zwolle-AZ viel er meer te genieten, maar stond de thuisploeg wel weer met lege handen: 0-3.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in ongeveer vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Podcast

Iedere maandag is er ook een Oosttribune-podcast, waarin de sportverslaggevers RTV Oost het wel en wee van het Overijsselse voetbal bespreken. Via apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher kun je luisteren naar #19: "Rood voor Konings, dan denk je toch dat je in Bananasplit zit?".