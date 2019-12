Brechtfestival in Deventer podium voor 'dwarsdenkers'

Deventer staat sinds afgelopen donderdag in het teken van de Duitse dichter Bertolt Brecht. Met het Brechtfestival wil de organisatie een podium bieden aan vrijdenkers en dwarsdenkers in het toneel. "Het is een plek waar nieuwe theatermakers die bezig zijn met politiek zich kunnen laten zien", vertelt Allard van Lenthe. In totaal zijn er volgens Van Lenthe 2.500 mensen op afgekomen. "Daar zijn we blij mee."

Brecht (1898-1956) was een Duitse dichter, regisseur en theatermaker. Hij was de eerste wiens werk politiek geëngageerd was. Daarom is het festival in Deventer naar hem vernoemd.

De keuze om het Brechtfestival in deze periode te organiseren is een bewuste, omdat het vandaag de Internationale Dag van de Mensenrechten is. Op zeven locaties in de stad vonden activiteiten plaats, variërend van een regenboogmiddag over de zoektocht naar identiteit tot het zingen van een Brechtlied.

Vandaag is de laatste dag van het festival. Wat Van Lenthe betreft komt er volgend jaar weer een nieuwe editie, al is dat wel afhankelijk van de financiering.