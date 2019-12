Animal Rights toont beelden vermeende misstanden bij konijnenfokker in Bergentheim

Animal Rights heeft beelden naar buiten gebracht, waarin volgens de dierenwelzijnsorganisatie misstanden te zien zijn bij konijnenfokkers. Er is onder andere gefilmd bij een fokkerij in Bergentheim. Deze fokker is boos over de actie. "Ik werk gewoon volgens de regels."

Te zien is hoe de dieren op elkaar zitten gepropt in kleine kooien met gaas als bodem. "Deze kooien zijn alleen te vergelijken met de inmiddels verboden legbatterijen voor hennen", zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights.

'Volgens de regels'

Volgens de fokker uit Bergentheim, die anoniem wil blijven, wordt er in zijn stallen volgens de regels gewerkt. "Ik wist niet dat ze bij ons bedrijf binnen zijn geweest. Ze zijn vermoedelijk via een mestluik naar binnen gekomen. We kunnen niet alles helemaal afsluiten. Ik ben er boos over dat ze ongevraagd binnen zijn geweest."

Op basis van de videobeelden concludeert de fokker dat Animal Rights in één deel van de hokken is geweest en er daardoor een verkeerd beeld is geschetst. "In de andere delen van het bedrijf hebben de konijnen veel meer ruimte. De activisten zijn vlak voor aflevering van de dieren binnen geweest, daardoor zijn de konijnen op hun grootst en lijken de hokken wat voller."

Verwondingen

De dierenactivisten zijn, behalve in Bergentheim, ook bij acht andere konijnenhouders wezen filmen in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Daar troffen ze dode, zieke en stervende dieren aan tussen de levende konijnen. Ook is te zien dat konijnen verwondingen hebben aan hun pootjes en dat oren zijn beschadigd of helemaal ontbreken.

Sommige konijnen hebben een verlamd achterlijf, vervormde poten en scheve nekken. De oorzaak daarvan kan volgens Vermeulen zijn dat de konijnen bacteriële infecties of parasieten hebben opgelopen.