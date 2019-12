Wens omwonenden: nieuwe brug Junne moet niet leiden tot sluipverkeer

De stuw werd begin 2018 afgesloten voor vracht- en landbouwverkeer, omdat de brug in slechte conditie verkeert. De brug en de stuw zijn begin vorige eeuw gebouwd en niet geschikt voor zwaar verkeer.

Brug vervangen

De brug wordt vervangen, waarbij is vastgesteld dat de nieuwe brug geschikt moet zijn voor verkeer met een maximaal gewicht van 60.000 kilogram. Of de stuw gerenoveerd of vervangen moet worden, wordt nog onderzocht.

Sluipverkeer

Op de informatieavond, georganiseerd door de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen, kwamen zo'n honderd belangstellenden af.

Zij zijn in dubio over de brug. Aan de ene kant is er de wens tot vermindering van de verkeersdruk, aan de andere kant willen de boeren hun terrein via een zo kort mogelijke route bereiken. De omgeving heeft de meeste zorgen over het verwachte sluipverkeer door Junne en Stegeren.

Het gemengde publiek, van onder andere agrariërs en omwonenden, liet zich niet zo gemakkelijk overtuigen door de plannen van de gemeente Ommen. De handen gingen pas op elkaar na de reactie van een moeder met vier kinderen uit Stegeren. "Er is geen tweestrijd tussen boeren en de bewoners, onze angst zit meer in het sluipverkeer."

Fietspad

De moeder vertelt: "Door de aanpassingen aan de oude N34 en de chaotische toestanden bij de Hessel Mulertbrug over de Vecht in Ommen verwachten we dat de route via Stegeren en Junne als goede alternatieve route gekozen gaat worden. Boeren die van oudsher in het gebied wonen, gunnen we de toegankelijkheid maar het gaat om extra sluipverkeer dat niets te zoeken heeft in dit gebied." Daarnaast pleitte zij voor een fietspad, zodat de kinderen veilig naar school kunnen.

Wethouder Bongers van de gemeente Ommen gaf hierop aan dat dit wordt meegenomen in de plannen. Een verkeersbureau is ingeschakeld om de meningen van de omwonenden te inventariseren.

Lokale werkgroep

Namens een werkgroep van bewoners uit Junne sprak meneer Platzer de wens uit dat hun vijf standpunten worden meegenomen. Kort samengevat houdt dit in dat het unieke landschap van Junne behouden blijft en de nieuwe brug alleen toegankelijk gemaakt wordt voor de lokale agrariërs. Ook moet de monumentale waarde van de stuw behouden blijven en de veiligheid worden gewaarborgd. Als laatste punt geven de bewoners aan dat zij willen participeren in de voorbereidingen op de besluitvorming omtrent de brug en stuw in Junne.

Wethouder Bongers was verheugd met de grote opkomst, de vragen en de constructieve opmerkingen. "Een mooi ijkpunt waar we weer verder mee kunnen."

Het onderzoek naar de brug en stuw moet eind februari 2020 afgerond zijn. Wanneer de werkzaamheden aan de brug beginnen, is niet bekend.