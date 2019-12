Schoolboekenleverancier VanDijk in Kampen schrapt zestig banen

The Learning Network, het moederbedrijf van schoolboekenleverancier VanDijk Educatie in Kampen, wil zestig van de 350 banen schrappen. De afgelopen jaren daalde de omzet, omdat het bedrijf te langzaam reageerde op de 'digitalisering' van de schoolboekenmarkt.

Schooltassen vol boeken worden steeds meer verleden tijd. En juist de distributie en verhuur van schoolboeken waren het businessmodel van VanDijk Educatie.

Tegenwoordig kopen scholen lesmateriaal digitaal in en steeds vaker wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een iPad in plaats van papieren boeken. Als koploper in de markt van de schoolboeken was VanDijk Educatie rijkelijk laat in de omschakeling, zo erkent directeur Van Nieuwenburg in het Financieel Dagblad.

Hengelose Carmelcollege kreeg VanDijk op de knieën

Daarnaast kreeg het bedrijf een keiharde klap van het Hengelose Carmelcollege, een scholenkoepel die in Nederland meerdere scholen met in totaal 38.000 leerlingen heeft. Carmel ging lesmiddelen anders aanbesteden, ze ging digitale lesmiddelen rechtstreeks bij de uitgever inkopen.

Daarmee werd 'tussenhandelaar' VanDijk Educatie gepasseerd. Die stapte samen met 'collega' Idink naar de rechter, maar zonder resultaat. Tot drie keer toe werd het Carmelcollege in het gelijk gesteld.

Inzetten op webverkoop

VanDijk Educatie gaat nu de koers verleggen: in de 'verhuur en distributie' verdwijnen 20 procent van de banen. Ook wordt er meer ingezet op digitale ontwikkeling, voor consultants en IT-ontwikkelaars die verstand hebben van 'webverkoop' is wel plaats.

De ondernemingsraad moet nog wel instemmen met het plan, dat zal naar verwachting volgende week gebeuren.

The Learning Network

VanDijk Educatie werd drie jaar geleden voor 300 miljoen aan The Learning Network verkocht. Dat is weer onderdeel van de Brits-Amerikaanse investeringsmaatschappij Towerbrook. In 2016 was de omzet nog 300 miljoen, afgelopen jaar zakte die tot 275 miljoen en werd er zelfs voor het eerst een verlies geleden van 3 miljoen euro.