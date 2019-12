Litouwer vierenhalf jaar de cel in voor veroorzaken dodelijk ongeluk op N377

Een 34-jarige Litouwer is tot vierenhalf jaar cel veroordeeld voor het onder invloed van drugs veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de N377 bij Balkbrug in mei dit jaar. Bij het ongeluk kwam een 42-jarige man uit Dedemsvaart om het leven, een 24-jarige vrouw raakte zwaargewond.

De straf is hoger dan de eis. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden drie jaar celstraf tegen de Litouwer tijdens een emotionele zitting. Hij gaf aan veel spijt te hebben van het veroorzaken van een ongeluk op de N377 tussen Balkbrug en Nieuwleusen, maar daar wilden de nabestaanden niets van weten.

Naast de celstraf heeft de man ook een rijontzegging van vijf jaar opgelegd gekregen.

De Litouwer haalde op de weg twee keer een andere auto in. Bij de tweede poging ging het mis en reed hij op de tegenligger. Dit voertuig kwam op de andere weghelft terecht en begon te tollen, waarna een derde auto frontaal met de tollende wagen botste.

Amfetamine

Na het ongeluk reed de Litouwer door, een paar honderd meter later stopte hij. Bij het teruglopen zag hij de ravage en rende hij in paniek het weiland in. De politie heeft hem niet veel later aangehouden.

De Litouwer was in Nederland voor werk. Hij reed zonder geldig rijbewijs vanuit Meppel, waar hij 's ochtends amfetamine had gebruikt, en was onderweg naar Den Bosch. Wat hij op de weg richting Balkbrug deed, wist hij niet.