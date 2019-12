Wadinko neemt belang in Zwols schoonmaakbedrijf Novon

De Overijsselse Participatiemaatschappij Wadinko neemt een belang van 25 procent in schoonmaakbedrijf Novon uit Zwolle. Eigenaar Jacco Vonhof verkoopt een deel van zijn bedrijf zodat er meer geld in kas komt om 'versneld te groeien en daarmee de concurrentiepositie verder te verstevigen'.

De huidige voorzitter van MKB-Nederland, Zwollenaar Jacco Vonhof, richtte Novon in 1993 op. Het hoofdkantoor staat in Zwolle en er zijn vestigingen in Enter, Groningen en Leeuwarden. Novon is dus voornamelijk actief in de regio Noordoost-Nederland en biedt nu werk aan ruim tweeduizend medewerkers.

Onderkant arbeidsmarkt

Vonhof wil met Novon een "brug slaan naar de onderkant van de arbeidsmarkt". Zo leidt Novon in een eigen opleidingscentrum bijvoorbeeld mensen met een (verstandelijke) beperking en langdurig werklozen op. Daarnaast is het bedrijf maatschappelijk actief en ondersteunt het onder meer het Ronald McDonaldhuis, Hospice Zwolle, het kerstdiner voor daklozen, het Jeugdsportfonds, het Winnerstoernooi, Stichting Present en de stichting Mont Ventoux.

Voorzitter MKB-Nederland

"Algemeen directeur Elbert Jan Hesse is al lange tijd werkzaam bij Novon en was de laatste jaren eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding", legt Vonhof uit. "Op deze manier kon ik mij vanaf september 2018 helemaal toeleggen op mijn functie als voorzitter van MKB-Nederland." Wel blijft Vonhof als aandeelhouder verbonden aan het bedrijf. "Voor Novon en het beleid van Novon verandert er niets."



Sociaal-inclusief ondernemerschap

"Voor Wadinko is Novon een interessante propositie", vertelt René Wolfkamp, algemeen directeur van Wadinko. "In ons participatiebeleid hebben we altijd veel aandacht voor de werkgelegenheid. Juist ook voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dan is Novon - net als Wadinko-participatie Cycloon (fietsbezorgers) - een goed voorbeeld van sociaal-inclusief ondernemerschap met veel directe en indirecte werkgelegenheid in Noordoost Nederland. Onze insteek voor een participatie in Novon is dan ook vooral sociaal rendement."

Wadinko

Participatiemaatschappij Wadinko is in 1992 opgericht door de aandeelhouders (gemeenten uit Overijssel, Zuid-West Drenthe en de Noordoostpolder) van de toenmalige WaterleidingsMaatschappij Overijssel (WMO). De WMO had in 1955 buizenfabrikant Wavin opgericht.

De miljoenenwinsten van het succesvolle Wavin werden vanaf de jaren negentig in Wadinko gestoken. Met dit geld werd geïnvesteerd om werkgelegenheid in deze regio te ondersteunen.

Wadinko participeert met zo'n zeventig miljoen euro in 27 bedrijven in onze regio (onder meer Auping in Deventer en Food-Connect in Almelo), waarmee zo'n vijfduizend banen mogelijk worden gemaakt. De winst van Wadinko wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, de gemeenten dus.