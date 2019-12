Bas Nijhuis fluit Feyenoord-PSV, Marc Nagtegaal leidt belangrijk duel PEC Zwolle bij VVV-Venlo,

Bas Nijhuis is zondag de leidsman bij het duel tussen Feyenoord en PSV in De Kuip. Het duel begint die middag om 16.45 uur.

Marc Nagtegaal is zaterdag de arbiter bij het belangrijke duel in de onderste regionen van de eredivisie tussen VVV-Venlo en PEC Zwolle. Die wedstrijd begint om 19.45 uur. Een uur later neemt FC Twente het op tegen Vitesse en daarbij is Allard Lindhout de scheidsrechter. Heracles Almelo ontvangt zondag vanaf 16.45 uur FC Utrecht en dat duel staat onder leiding van Serdar Gözübüyük. Dit is het volledige programma in de eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdagavond bij Helmond Sport en dat duel wordt gefloten door Luca Cantineau. Bekijk hier alle wedstrijden in de 1e divisie.

Beker

Ook de scheidsrechters voor de tweede ronde van de KNVB Beker van volgende week zijn bekendgemaakt. Jeroen Manschot fluit FC Twente-Go Ahead Eagles op 17 december. Christiaan Bax leidt Fortuna Sittard-PEC Zwolle die avond en op woensdag 18 december is Laurens Gerrets de leidsman bij Heracles Almelo-FC Dordrecht. Bekijk hier het volledige programma van de tweede ronde.