Slechts het fundament van het tolhuis is nog zichtbaar, maar het verhaal is duidelijk. Dit tolhuis is geplaatst door de Hertog van Gelre, die een tollenaar aanwees om het geld te innen.

Unieke locatie

"Heel bijzonder om hier onderzoek te mogen doen", zegt Emile Mittendorff, projectleider van het onderzoek. "Dit is een locatie die we niet vaak tegenkomen. Het moet een licht gebouw geweest zijn, van ongeveer acht bij vijftien meter. Het fundament bestaat uit bakstenen, vermoedelijk afgedekt met hout."

Middeleeuws tolhuis opgegraven langs A1 bij Deventer: "Heel bijzonder" (Foto: RTV Oost)

Wie op de route reed, moest betalen. "Tenzij je uit Deventer of Zutphen kwam, dan was je vrijgesteld. De overige weggebruikers moesten tol betalen, de hoogte was afhankelijk van de goederen die je bij je had. Daarvoor had hij een mooie prijslijst hangen."

Nieuwe route

De handelsroute was populair in de late middeleeuwen, maar verloor in de achttiende eeuw haar status door een nieuwe weg. "Het huisje bleef staan en de tollenaar werd overgeplaatst naar een nieuwe locatie."

Het opgegraven tolhuis is nu even zichtbaar, maar daar is straks niets meer van over. "Als wij goed onderzoek willen doen, moeten we alles documenteren en uitgraven. Daardoor is het tolhuis, als wij morgen klaar zijn, niet meer zichtbaar."

