Fenny is boos en moedeloos na wéér een kraak in haar Deventer sigarenzaak

Het glas is opgeruimd en het mistgordijn in de winkel is verdwenen. Maar de klap van de derde inbraak in korte tijd dreunt nog flink na bij Fenny Jaspers van tabaksspeciaalzaak Cigo aan de Deventer Boxbergerweg.

Eén grote ravage trof de eigenaresse aan toen ze ging kijken na de inbraakmelding gisteravond om half elf. "Ze hebben echt met grof geweld een winkelruit ingeslagen. Met een grote baksteen. Wenskaartenmolens zijn omgegooid en een wand met kaarten is kapot. We zijn nog aan het tellen wat er weg is. Ik denk vooral sloffen sigaretten."

Overstuur

Fenny staat er aangeslagen bij. "Kwaad en moedeloos, zo voel ik me", zegt ze. De ellende is haar aan te zien. Het doet ook wat met haar klanten. "Ze is echt overstuur, staat te shaken achter de balie", zegt een vaste bezoekster van de winkel met boosheid in haar stem. "Laat mensen toch lekker aan het werk gaan en hun eigen geld verdienen en niet stelen van anderen."

"Ik zit hier nu twintig jaar met de winkel", zegt Fenny. "Maar de laatste jaren is het echt hommeles." Ze wijst een man op de schade aan de kaartenwand. Er zitten flinke gaten in. "Ik vermoed dat de dader gewond is geraakt door het gebroken glas. Dat kan haast niet anders. De mistgenerator heeft de winkel meteen vol met mist gezet. Je ziet dan nauwelijks nog iets. Ik vraag me echt af hoe die persoon weer naar buiten is gekomen."

Getuigen

"Aan de overkant stonden allemaal jonge mensen met hun mobieltje. Ik hoop dat ze beelden hebben gemaakt waarop de inbraak duidelijk te zien is. We zijn op zoek naar getuigen", vervolgt ze.

Haar winkel staat al een tijdje in de verkoop. Fenny is bijna 70 jaar, het is mooi geweest. "Ik wil afscheid nemen van de winkel, maar niet op deze manier", besluit ze. "Dit is met recht een kater."