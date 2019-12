Kerst in Oud Kampen viert 20 jarig jubileum; een blik achter de schermen

Wat ooit begon met een paar voorstellingen vanaf de zeepkist, is in de afgelopen twee decennia geprofessionaliseerd en uitgegroeid tot een straattheaterspektakel van formaat. In aanloop naar de twintigste jubileumeditie volgt RTV Oost deze week een paar van de ruim zevenhonderd vrijwilligers en artiesten tijdens de laatste werkzaamheden en repetities.

Eén van de belangrijkste steunpilaren van het festival is artistiek leider Jan Liefting, inmiddels 72 jaar oud. Liefting stond twintig jaar geleden samen met Gerrie Kragt aan de wieg van Kerst in Oud Kampen.

Groter podium

Hij was indertijd betrokken als docent bij jeugdtheaterschool Ventura Kampen, en was van mening dat zijn pupillen een nieuw en groter podium verdienden. Het concept voor Kerst in Oud Kampen was daarmee geboren.

"Twintig jaar geleden was er in Kampen rond kerst helemaal niets te doen. We bedachten dat onze jongeren een goede invulling konden geven aan wat meer reuring in de stad. Met wat kistjes en bouwlampen zijn we met een tiental acts kleinschalig begonnen. Gelijk een succes, want in dat eerste jaar kwamen er al vijfduizend bezoekers. Ik weet niet hoe, maar we zijn sindsdien alleen maar groter en groter gegroeid."

Honderden vrijwilligers

Aan het festival Kerst in Oud Kampen werken inmiddels zo'n driehonderd vrijwilligers mee en ongeveer vijfhonderd tot zeshonderd spelers en musici. Die vrijwilligers zijn gedurende het jaar druk met het bouwen van decors, het maken van kleding en de repetities voor de straattheatervoorstellingen.

De makers van Productiehuis Ventura zijn de eerste jaren begonnen met voorstellingen in 'Dickensstijl', die een hele duidelijke link met kerst hadden.

Kerst in Oud Kampen (Foto: Wilfred Hamelink)

Die acts zitten er nog steeds tussen, maar de opzet van het festival is inmiddels veel breder geworden. Ook sprookjes, fantasyverhalen en andere straattheater-elementen zijn onder de bezielende leiding van Jan Liefting ontstaan.

Verwonderen en vergapen

"Ik heb niet zoveel op met kunst met de grote letter K. Het moet simpel, mensen moeten zich vooral verwonderen en vergapen aan de prachtige kostuums en decors. En ze moeten verrast worden. Dan is het festival Kerst in Oud Kampen wat mij betreft geslaagd. Om dat te bereiken, hebben we dit jaar voor de twintigste editie natuurlijk weer een aantal spectaculaire acts bedacht."