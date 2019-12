Voorbereidend werk voor jubileumeditie Kerst in Oud Kampen in volle gang

Het succes is vooral te danken aan de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers. Ruim twintig van de in totaal vijftig straattheatervoorstellingen worden geleverd door de organisatie, het productiehuis van Ventura in Kampen.

De organisatie zit in een oud schoolgebouw aan de Noordweg in Kampen. Daar is het de afgelopen maanden een komen en gaan van vrijwilligers die kostuums maken, decors bouwen, de techniek verzorgen en amateurspelers en regisseurs, die de voorstellingen bedenken en repeteren.

Passie en Plezier

In aanloop naar de twintigste editie heeft RTV Oost een paar van deze gepassioneerde vrijwilligers op de voet gevolgd bij de voorbereidingen.

Zo ook Nils Sewalt, die dit jaar de gierige zakenman Scrooge uit het verhaal 'A Christmas Carol' speelt, en zijn regisseuse Jojanneke Last.

Beiden zijn al een paar jaar actief voor Kerst in Oud Kampen.

"Er zijn straks allerlei mooie toneelstukken en muzikale optredens in de oude binnenstad en ik vind het leuk om daar een onderdeel van te mogen zijn", zegt Sewalt. Zijn regisseuse is het daar mee eens: "Het is heel mooi om te zien met hoeveel passie en plezier de acteurs, zangers en dansers ieder jaar weer hun best doen en goed samenwerken om wat moois neer te zetten."