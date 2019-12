Onderzoek naar directe treinverbinding tussen Zwolle en Münster per 2027 (Foto: iStock / Getty Images Plus - keithbwinn)

De EUREGIO doet het onderzoek samen met de provincie Overijssel, het Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM) en het Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

Reistijd verkorten

Naast de verbinding Zwolle-Münster wordt er ook gekeken naar het traject Dortmund-Enschede. Door de lijnen te verbeteren, wordt de capaciteit vergroot en worden de reistijden verkort. Ook komen er betere aansluitingen en wordt de luchtkwaliteit verbeterd door dieseltreinen te vervangen door elektrische treinen.

Met het optimaliseren van de treinverbinding zijn universiteiten en hogescholen aan beide zijden van de grens beter verbonden en het maakt het makkelijker om over de grens te werken.

Overstap

Voor een reis van Münster naar Zwolle is op dit moment een overstap in Enschede nodig. De laatste jaren is het aantal passagiers dat de grens passeert via de route Münster-Enschede al gestegen van vierduizend naar tienduizend per dag. De huidige concessie voor deze route loopt af in 2026.

Eerdere studies hebben aangetoond dat het mogelijk is om rechtstreekse treinen tussen Zwolle en Münster in te zetten, als het traject Münster-Enschede geëlektrificeerd wordt en station Enschede wordt aangepast. Dit levert ongeveer 75.000 extra passagiers per jaar op, met een groei naar 310.000 passagiers per jaar in de komende jaren. Hierbij is alleen het effect van een rechtstreekse treinverbinding beschouwd.

Infrastructuur

Met het nieuwe onderzoek wordt ook bekeken wat een snellere en frequentere verbinding betekent voor de regio’s Münsterland, Twente en Zwolle en welke infrastructuur daarvoor nodig is. De Europese Unie ondersteunt het onderzoek naar de verbinding Zwolle-Münster met een subsidie.

Ook de gemeente Enschede, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Regio Achterhoek, Regio Twente, Regio Zwolle, Stadt Osnabrück en Stadt Münster dragen bij.