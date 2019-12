LTO Konijnenhouderij: "Beelden Animal Rights absoluut niet representatief"

De video's over de situaties in konijnenfokkerijen die Animal Rights vandaag online zette, schetsen een verkeerd beeld over de situatie waarin konijnen verkeren. Dat stelt de vakgroep Konijnenhouderij van LTO Nederland.

De dierenrechtenorganisatie publiceerde vandaag een artikel met meerdere video's over de 'erbarmelijke' omstandigheden waarin konijnen in de fokkerijen verkeren. Het gaat onder meer om een fokkerij in Bergentheim.

De dierenactivisten zijn, behalve in Bergentheim, ook bij acht andere konijnenhouders wezen filmen in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Daar troffen ze dode, zieke en stervende dieren aan tussen de levende konijnen. Ook is te zien dat konijnen verwondingen hebben aan hun pootjes en dat oren zijn beschadigd of helemaal ontbreken.

"Het zijn vervelende en nare beelden, maar het is met het doel om ons zwart te maken", vertelt Arie Kool van LTO. "Natuurlijk zijn er wel eens konijnen ziek en gaan er wel eens dieren dood, maar dat is de natuur."

'Het is afschuwelijk'

Dat activisten op boerderijen inbreken gaat volgens Kool veel te ver. "Het is afschuwelijk. Er wordt midden in de nacht ingebroken en met felle lichten in de hokken geschenen. Daar schrikken de konijnen van en dan is de situatie in de hokken al heel anders."

"In het verleden is al eens gebleken dat activisten met knip- en plakwerk de video's in elkaar hebben gezet. Soms zelfs met oude of beelden uit het buitenland", legt Kool uit. Hij benadrukt: "De boeren willen gezonde dieren en doen daar hun best voor."

Aangifte

Het is nog onduidelijk of er vervolgstappen tegen de dierenactivisten worden genomen. Kool: "Wij raden de fokkers bij inbraak altijd aan om aangifte te doen. Of wij als LTO nog wat gaan doen? Dat weet ik niet, daar is het nu nog te vroeg voor."