Treinstation moet toeristisch visitekaartje van Steenwijk worden

De gemeente Steenwijkerland wil het NS-station in Steenwijk in een nieuw jasje steken. Daarvoor heeft de gemeente het oude postkantoor, dat al een tijd leeg staat, aangekocht. Het moet na een verbouwing een toeristisch visitekaartje van de regio worden.

De komende tijd wordt er een plan gemaakt voor de invulling en ontwikkeling van het station. Dit doet de gemeente onder andere samen met de NS, ProRail en andere belanghebbenden.

Intercitystation 2.0

"We willen de bezoeker het gevoel geven dat hij op een bijzondere plek is aangekomen. We zetten in op een fris gerestyled gebouw met een uitstraling die past bij het gebied Weerribben–Wieden", vertelt wethouder Bram Harmsma.

Het toekomstige NS-station moet de etalage worden voor wat er in de regio te doen is, zoals Giethoorn, de Koloniën van Weldadigheid en het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het station wordt een belangrijke schakel van het vervoersnetwerk in het hele gebied. Vanaf daar kunnen bezoekers op duurzame wijze verder reizen.

Toerisme

Met de ontwikkeling van het nieuwe station hoopt de gemeente een belangrijke bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de regio. "De komende jaren verwachten we nog meer toeristen in onze regio. De ontwikkeling van het station is een van de manieren waarmee we het toerisme kunnen verspreiden en geleiden in de regio. Uiteraard op duurzame manier."