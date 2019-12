Pool (67) drie jaar de cel in voor landgenoot op het hoofd slaan met golfclub

Een 67-jarige Poolse man is veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij afgelopen juni een landgenoot met een golfclub zo hard op het hoofd sloeg, dat deze een schedelbreuk opliep. Dat gebeurde op een bungalowpark in Holten waar veel arbeidskrachten uit Oost-Europa verblijven. Tegen de man was vijf jaar cel geëist.

Het slachtoffer overleefde de klap doordat er snel medische hulp was. Hij werd uiteindelijk twee keer geopereerd aan zijn hoofd. Of hij er bovenop komt, is nog onduidelijk. De rechtbank in Almelo heeft het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 13.000 euro toegekend.

Roddelen

De twee waren collega's van elkaar en woonden in verschillende huisjes op het park. De 67-jarige man beschuldigde zijn collega ervan dat hij achter zijn rug om geroddeld had en besloot verhaal te halen. "Ik laat niet met me sollen", zei hij twee weken geleden.

De rechtbank hield er in het vonnis rekening mee dat de man in Nederland niet eerder veroordeeld werd. Tijdens zijn rechtszaak werd bekend dat de Poolse politie sinds juni vorig jaar op zoek is naar de veroordeelde.

Op de internetpagina van de politie in Belchatov is te lezen dat de man gezocht wordt voor 'criminele bedreiging'.