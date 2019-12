Diesel vloeit door aderen van 'grootste truckersfamilie van Nederland' uit Rijssen

De diesel vloeit door hun aderen: de familie Groteboer staat in de chauffeursbranche bekend als 'de grootste truckersfamilie van Nederland'. Met maar liefst 31 familieleden, die op de een of andere manier actief zijn in de transportbranche. Bennie, een van de nestors, is officieel al met pensioen, maar springt nog regelmatig in: "Er bestaat niets mooiers." Opmerkelijke speling van het lot: twee van hen, Bennie en Johan, vieren hun verjaardag op deze 'Dag van de trucker'.

Het was Hendrik-Jan Groteboer die kort na de Tweede Wereldoorlog de kiem legde voor de passie, die tot op de dag van vandaag actueel is voor de 'Groteboeren'. "In zijn woonplaats Rijssen. Aanvankelijk met één enkele vrachtwagen, rond 1949-1950, waarna hij dit uitbouwde. Twee, drie, tot zeventien à achttien vrachtwagens eind zestiger jaren ", vertelt Bennie Tijhuis, getrouwd met Herma, een van Hendrik-Jans dochters.

Vrouwelijke beroepschauffeur

Hendrik-Jan en zijn vrouw Johanna Groteboer-Kornegoor kregen zeven zonen en drie dochters. "Een van hen was Ineke. Ineke, intussen overleden, werd in 1968 een van de eerste vrouwelijke beroepschauffeurs van ons land."

Ook Tijhuis was jarenlang actief 'op de vrachtwagen'. "Aanvankelijk ging het goed met het transportbedrijf, tot eind jaren negentig van de vorige eeuw. Door de crisis ging het mis. Mijn zwager Gerrit heeft het bedrijf toen nog een tijdje overgenomen, maar hij is drie jaar geleden overleden. Intussen was ook Jan Groteboer, een van de zonen van de oprichter, in Schijndel een bedrijf begonnen met drie auto's, maar ook dit bedrijf bestaat niet meer."

In de genen

Het lijkt bij de 'Groteboeren' aangeboren. De liefde voor het vak zit in de genen. Zo is Ineke's zoon, Erwin Klein Nagelvoort, rond de millenniumwisseling voor zichzelf begonnen. De rest van de 'Groteboeren' werkt in loondienst. Waarbij ze één ding met elkaar gemeen hebben: ze zijn vrijwel allen 'op de weg' actief. "Als chauffeur, of in sommige gevallen als monteur. Tot de kleinkinderen aan toe. En Saskia, dochter van Jan van het bedrijf uit Schijndel, is chauffeuse en transportplanner. Niet dagelijks, maar ze komt nog regelmatig op de truck in actie."

Truckracen

Overigens is de helft van de familie betrokken bij het truckracen, in Nederland maar ook elders in Europa. "Sinds 2009 neemt Erwin Klein Nagelvoort samen met een groot deel van de familie, die fungeert als monteur, als enige Nederlandse team deel aan alle Europese truckrace-wedstrijden. De vrachtwagens worden door ons zelf omgebouwd tot racetruck."

In 2007 was het Twentse truckersfenomeen voor Trucks Magazine aanleiding aandacht te besteden aan 'de grootste truckersfamilie van Nederland'. "Of we echt de grootste zijn, valt lastig na te gaan. In ieder geval een van de grotere." Stoppen is wel het allerlaatste waar ze aan denken: "Er bestaat niets mooiers dan dit. Of zoals een van Hendrik-Jans zonen ooit zei: 'Er stroomt geen bloed door onze aderen, maar diesel'."