Rechter geeft pgb-opeisende jongeren uit Kampen gelijk

Vijf cliënten van zorgaanbieder IkZijnWij uit Kampen die hun persoonsgebonden budget (pgb) opeisten, hebben van de rechter gelijk gekregen. De uitspraak is ook goed nieuws voor directeur-bestuurder Jennieke Dorgelo van IkZijnWij. Een dreigend faillissement is nu zo goed als zeker van de baan.

De cliënten stapten voor een zogenoemde voorlopige voorziening naar de rechter nadat de gemeente Kampen hun pgb's had geweigerd terwijl IkZijnWij de zorg onbetaald bleef leveren. Bij de rechtszaak werden de cliënten bijgestaan door jurist Kevin Wevers. Hij raakte al vroeg tijdens de behandeling van de zaak ervan overtuigd dat zijn cliënten in het gelijk zouden worden gesteld.

"De rechter legde het de advocaat van de gemeente na aan de schenen, direct vanaf het begin van de zaak", zegt Wevers, die spreekt van een prachtige overwinning voor zijn cliënten én Dorgelo. "De geldkraan is nu opengedraaid zodat haar onderneming kan blijven bestaan. Bovendien zijn mijn cliënten enorm opgelucht, want ze leven niet langer in onzekerheid. Ze mogen blijven bij de zorgaanbieder waar ze alle vertrouwen in hebben."

De uitspraak toont volgens Wevers het falen van de gemeente Kampen én het falen van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie aan. "Die commissie had de gemeente al moeten terugfluiten. Dat heeft ze verzuimd. Ik zie vaker dat de kennis en expertise van dit soort commissies te wensen over laat. Dat is ernstig, want zij toetsten het beleid van een gemeente. In dit geval dupeerde de commissie vijf mensen die wat van hun leven willen maken."

Bestemmingsplan als breekijzer?

In zijn loopbaan als Wmo-jurist maakte Wevers niet eerder mee dat een gemeente een bestemmingsplan aangreep om persoonsgebonden budgetten te weigeren. "De rechter ging daar gelukkig niet in mee. Nergens staat beschreven dat je pbg's kunt afwijzen op basis van een bestemmingsplan. Dat heeft toch ook niets met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te maken."

Blijdschap is er uiteraard ook bij directeur-bestuurder Dorgelo van IkZijnWij. "De gemeente Kampen sloeg de zorgplank volledig mis", vertelt ze. "Gelukkig is dat door de rechter rechtgezet. De jongeren zijn gered door een oplettende jurist."



Dwangsom

Helemaal vrij van zorgen is de onderneemster overigens niet. Er hangt haar een dwangsom boven het hoofd die kan oplopen tot duizenden euro's omdat ze 'onrechtmatig gebruik zou maken van haar panden'. Jurist Wevers is benieuwd of de gemeente Kampen overgaat tot het innen van de dwangsom. Hij kan het zich eerlijk gezegd niet voorstellen.