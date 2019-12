Recherche: Hengelose drugslab-verdachte maakte deel uit van Brabantse drugsbende

De Hengeloër die afgelopen zomer werd opgepakt in een drugslab in het Brabantse Esch, maakte deel uit van een grote drugsorganisatie. Dat meldt de politie, die vanochtend nog vier van de vermeende bendeleden heeft opgepakt. In totaal zijn er zestien verdachten, waaronder de schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto.

De organisatie hield zich volgens de politie bezig met grootschalige productie- en handel in synthetische drugs. Volgens de recherche beschikte de bende over tenminste twee drugslabs, in Esch en het Belgische Hechtel-Eksel. Ook werd een opslaglocatie in Rilland opgerold.

Fataal

Begin dit jaar werden in het Belgische lab drie dode mannen aangetroffen die daar vermoedelijk als laborant aan het werk waren geweest. Het drietal had kennelijk teveel koolmonoxide binnengekregen, dat hen fataal was geworden.

Dwang

De Hengeloër die volgens het opsporingsapparaat deel uitmaakt van de drugsbende, zegt gehandeld te hebben onder dwang. Ook het Openbaar Ministerie heeft daar aanwijzingen voor. Op zijn telefoon werden berichten aangetroffen waaruit dat blijkt. Zo schreef een tot nu toe onbekend persoon aan de Hengeloër: 'De oplossing is dat ik wat ga maken in je huis, totdat je hebt terugbetaald.' De Hengeloër heeft te kennen gegeven bij de onderzoeksrechter meer over de situatie uit de doeken te zullen doen.

Fraaie villa

De Hengelose vijftiger werd aangehouden in de fraaie rietgedekte villa die hij huurde, aan de rand van het Brabantse plaatsje Esch. In de kelder zat het drugslab om amfetamine-olie te maken, de grondstof voor speed. Er werd 75 liter van die olie gevonden. Ook werden er duizenden liters drugsafval gevonden in schuren bij de villa. Opvallend is dat het afval deels afkomstig was van een lab waar xtc werd gemaakt, een andere soort drugs.

Justitie bekijkt nu of dat afval afkomt van een ander lab. De vriendin van de Hengeloër, een Hongaarse, is ook verdachte. Zij mag het proces afwachten in vrijheid.