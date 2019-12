Sportbedrijf Raalte heeft 141.000 euro per jaar extra nodig om hoofd boven water te houden

Dat bleek dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden over de financiële toestand van het Raalter sportbedrijf.

Half miljoen in 2023

Het sportbedrijf draait sinds vorig jaar, het jaar waarin Nieuw Tijenraan geopend werd, verlies. In 2018 was het verlies 300.000 euro, dit jaar wordt tekort het ongeveer 325.000 euro en als er niet ingegrepen wordt, loopt het verlies in 2023 op tot ongeveer een half miljoen euro.



Ingrijpen is dus nodig. Een onderzoeksbureau verdiepte zich in de financiële toestand van het sportbedrijf. Opvallend: de personeelskosten zijn hoog, het aantal bezoekers mag hoger en de gemeente Raalte heeft zo veel sporthallen dat onderbezetting door huurders op de loer ligt.



Advies van de onderzoeker is om te minderen in personeel, openingstijden van zwembad Nieuw Tijenraan in te perken en bovendien entree van het zwembad te verhogen. Ook zou het sportbedrijf moeten onderzoeken of er meer aan commerciële verhuur van de zalen gedaan kan worden en of de schoonmaak (die 240.000 euro per jaar kost) goedkoper kan.

Veel dure managers

Ook benoemt de onderzoeker het aantal managers en teamleiders dat het sportbedrijf in dienst heeft: acht. Erg veel en bovendien duur voor een bedrijf met in totaal ongeveer 20 werknemers.



Raadsleden reageerden kritisch op de toestand waarin het sportbedrijf zich bevindt. "We hebben vooraf gewaarschuwd dat dit zou gebeuren", stelde Egbert den Daas van Lokaal Alternatief. "Dit is toch politiek verwijtbaar?"



Ook Ben Nijboer van Burgerbelangen verweet de wethouder dat dit probleem zich al aankondigde: "We hebben zien aankomen dat er wat rammelde, dat het niet goed ging." Meteen geld toezeggen wil zijn partij dan ook niet: "We gaan niet zo maar geld bij plussen."